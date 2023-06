Il protagonista di Uomini e Donne fatto fuori? Parliamo di uno dei personaggi più amati, discussi, odiati del dating show di Maria De Filippi. I suoi interventi, le sue ‘invettive’, perfino le sue discussioni con gli altri presenti in studio sono diventati un appuntamento fisso del programma di Canale 5. Ora, però, i suoi numerosi fan sono in apprensione per quanto si è scoperto recentemente.

Parliamo di uno che spesso divide il pubblico. Nelle ultime settimane Riccardo Guarnieri e Aurora Tropea ne hanno chiesto l’allontanamento dalla prossima edizione del programma: “Gli regalerei un viaggio in Argentina, dove ci sono associazioni di volontariato che aiutano a riabilitare gli animali che vengono salvati dal commercio illegale, prima su tutti la scimmia urlatrice” ha detto il cavaliere. Ora esce fuori un’indiscrezione sul prossimo futuro di UeD e su quello del personaggio in questione.

Leggi anche: “Ida, è per te…”. E Armando Incarnato ‘stende’ Riccardo Guarnieri: clamoroso fuori da UeD





Le novità sul prossimo UeD e su Armando Incarnato

Secondo alcune voci la prossima edizione di Uomini e Donne potrebbe vedere la separazione dei due troni o addirittura la cancellazione del Trono Classico. Maria dunque terrebbe solo il Trono Over, che è il vero punto di forza della trasmissione. Un’altra notizia riguarda Tina Cipollari che da opinionista cambierebbe ruolo. La vamp viterbese diventerebbe infatti una dama. Poi c’è la bomba su Armando Incarnato.

Stando a quanto riportato da Blasting News Armando Incarnato potrebbe essere il grande assente nella prossima stagione di UeD. Non sappiamo al momento ulteriori dettagli. Stiamo parlando di voci di corridoio e niente più. Ma certo l’allontanamento di Armando da Uomini e Donne potrebbe essere una sorpresa per il pubblico.

Intanto si è scoperto che Gemma Galgani dovrebbe essere confermata. Difficile, invece, che Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera, possa far parte del cast della prossima edizione. Le voci in tal senso sono state categoricamente smentite. E Federico e Carola? Per loro è crisi: “Questo è un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy” ha affermato la Carpanelli. Staremo a vedere se i due riusciranno a ricucire lo strappo oppure no. La loro sembrava una storia così romantica e invece…

“Ida, è per te…”. E Armando Incarnato ‘stende’ Riccardo Guarnieri: clamoroso fuori da UeD