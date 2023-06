Era convinta fosse l’amore della sua vita, lei 22 anni e lui 15 in più: dettagli, pensava lei, che dopo meno di 12 mesi di conoscenza aveva deciso di salire all’altare. Sembrava l’inizio di una favola ma dopo poche settimane insieme la favola ha assunto i contorni dell’incubo. Al marito, fino a quel momento in buona salute, era stato diagnosticato un tumore ai testicoli. Una notizia che lo aveva gettato nello sconforto più totale. Racconta lei, life coach e vera e propria icona social famosa in tutto il mondo: “Le persone reagiscono in due modi alle malattie critiche”.

“Il primo modo era quello di mio marito, quelle che si rattristano. Il secondo tipo di persone sono quelle che invece si preoccupano di tutti quelli che le stanno intorno. Le probabilità che le persone muoiano di tumore ai testicoli non sono così alte come per altri tipi di cancro. Di solito, i dottori ti dicono che, a meno che non ci sia una grande eccezione, sopravviverai per un bel po’. Ma ero preoccupata che non saremmo stati in grado di avere figli”.





Il marito ha un tumore ai testicoli e lei divorzia, la storia di Yana

Una condizione che, a Yana Fry life coach originaria di San Pietroburgo che ora viva a Singarpore, ha iniziato a pesare: “Ci siamo sposati in Svizzera – mio marito era svizzero – e poi ci siamo trasferiti a New York. Lavorava per un’azienda che lo ha trasferito lì. All’epoca stavo imparando l’inglese. Non avevo amici, né parenti. Ero in totale isolamento senza alcun sistema di supporto. Non potevamo davvero pensare al nostro futuro”.

E ancora: “Come puoi pianificare il tuo futuro come coppia appena sposata quando stai lottando contro qualcosa come il cancro?”. Uno choc durissimo e una battaglia andata avanti per anni: “Al quinto anno ho iniziato a pensare di andarmene. Mi sentivo come se non potessi dire niente. Quando qualcuno sta morendo accanto a te, ti sembra di non poter parlare del tuo benessere perché lo paragoni alla sua sofferenza”.

Una sofferenza tale da spingerla a chiedere il divorzio, non a cuore leggero. Eppure alle persone non è bastato il suo dolore: “La gente mi ha inviato messaggi orribili. Non voglio chiamarlo odio, ma era vicino a quello. Le persone soffrivano e volevano incolpare qualcuno. La sua famiglia era così delusa. Ho dovuto fare anni di terapia per capire che non sono una persona orribile per aver preso la decisione che ho preso». Due anni dopo il divorzio il marito è morto con accanto una nuova compagna. Yana ha ritrovato l’amore, e si è risposata.