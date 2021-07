Si parla in continuazione di Riccardo Guarnieri. Anche se Uomini e Donne è finito da tempo così come la sua storia d’amore con Roberta Di Padua e anche se il cavaliere di Taranto è praticamente sparito da Instagram. Al contrario delle sue celebri ex, ossia Ida Platano e Roberta Di Padua appunto, Riccardo Guarnieri non è mai stato molto presente sul social.

E, addirittura, dopo l’ultima rottura che si è consumata nello studio del programma che gli ha dato la popolarità non ha nemmeno risposto alle domande dei giornalisti di UeD Magazine. E al telefono a Roberta, come raccontato da lei al settimanale. A proposito: la dama e sua ex si è ora allontanata da Instagram e dalle sponsorizzazioni. Ne ha parlato qualche giorno fa tra le ultime Storie.

Riccardo Guarnieri di UeD oggi: fisico scolpito e muscoli

“Ho bisogno di ritrovare quella serenità e quella tranquillità, quell’equilibrio che ho perso da un po’ e devo farlo solo stando un pochino da sola”, le parole di Roberta Di Padua per motivare il suo addio ai social. E subito Deianira Marzano ha ipotizzato un altro motivo: la dama avrebbe preso questa decisione dopo il gossip sulla nuova fiamma di Riccardo Guarnieri.





“Sarà stato proprio questo a metterla in crisi?”, si è chiesta l’influencer per poi ricordare di quando Roberta si lamentava di non riuscire a sostenere il peso di domande e articoli che riguardano il suo ex. Che a quanto pare ha una nuova fiamma anche se non è data da sapere la sua identità. Ma ecco che poco fa e a sorpresa Riccardo Guarnieri è tornato su Instagram.

No, non con la presunta nuova compagna ma con un fisico pazzesco in bella mostra. Riccardo Guarnieri in bianco e nero e tutto muscoli: nel breve video il cavaliere è sexy come non mai. Che fosse dimagrito era già evidente dalla foto caricata settimane fa, dopo mesi di silenzio, ma oggi vanta un corpo super scolpito. Ma anche qui Deianira Marzano ha avuto da ridire. Secondo lei è “salito di testa”. Lo definisce il “Gianluca Vacchi della Tiburtina”.