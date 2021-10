Puntata piena anche per Raffaella Fico l’ultima del GF Vip 6. Lunedì 18 ottobre 2021 Alfonso Signorini si è infatti di nuovo collegato in diretta coi vipponi di Cinecittà per il primo appuntamento della settimana (il prossimo è come sempre in programma venerdì sera) e inaugurato la puntata con una bella inquadratura delle nominate. C’era anche Raffaella Fico nel gruppetto di sole donne indicate dai coinquilini venerdì scorso. Con la napoletana anche Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.

Ma come sanno bene i telespettatori più appassionati, il telefoto del lunedì sera non è eliminatorio: serve solo a indicare chi finirà al prossimo, che al contrario prevede un’uscita dal reality show. In ogni caso Raffaella Fico è finita di nuovo in nomination, ma questa volta insieme a Miriana Trevisan e Carmen Russo, che per la cronaca ha avuto uno scontro memorabile con Katia Ricciarelli proprio durante le nomination.

Raffaella Fico, il regalo d’amore del fidanzato in diretta

Solo venerdì sera sapremo se sarà proprio Raffaella Fico la prima donna della Casa a raggiungere Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Adriana Volpe e gli altri concorrenti già eliminati in studio. Ma sul finire dell’undicesima puntata, poco prima di chiudere la trasmissione, il conduttore ha voluto richiamare l’attenzione della showgirl napoletana per una sorpresa.





Alfonso Signorini è letteralmente entrato nella Casa del GF Vip 6, ovviamente tramite lo schermo, per mostrare a Raffaella Fico un enorme mazzo di rose. Cento, tutte bianche e una rossa che il suo fidanzato Piero Neri ha fatto recapitare all’indirizzo del giornalista e conduttore. Ma attenzione: dallo stesso fiorista è arrivato un altro mazzo di cento rose, questa volta tutte rosse, ma per lei.

“Ti aspetto, ti amo da impazzire”, il biglietto scritto da Piero Neri per la sua Raffaella Fico ad accompagnare le cento rose posizionate fuori fuori dalla porta rossa. La concorrente, visibilmente commossa, ha dichiarato tutto il suo affetto verso l’imprenditore livornese urlando: “Ti amo!”. Già durante le scorse puntate del GF Vip 6 l’imprenditore aveva manifestato in maniera eclatante il suo amore per lei con un aereo e altre cento rose. Cosa dobbiamo aspettarci se Raffaella resta nella Casa?