Ha incantato il pubblico di Amici con la sua voce e il suo talento. E ha fatto parlare di sé anche per la storia nata dietro le quinte con un’altra allieva. Stiamo parlando di Raffaele Renda che, dopo l’esperienza televisiva, è stato ‘beccato’ con Martina Miliddi. La ballerina ha avuto una breve e movimentata relazione con un altro partecipante al talent show di Maria De Filippi, ovvero Aka7even. Le cose, però, non sono andate per il verso giusto e tra i due è sceso il gelo.

Tanto che il cantante ha pure smesso di seguire sui social la bella Martina. Che intanto ha iniziato a frequentare Raffaele. A quanto pare la storia nata ad Amici ha preso il volo e con diverse foto i due hanno confermato che tutto procede bene. Dopo essersi fatto apprezzare per la sua grande voglia di imparare e il coraggio di misurarsi con brani difficili, Raffaele Renda ha fatto preoccupare i suoi fan. Negli ultimi giorni, infatti, il cantante di Amici 20 non si è più fatto vivo sui social.

L’ex allievo di Arisa e Lorella Cuccarini ha così fatto sapere di essere stato assente sui social per alcuni problemi. In particolare Raffaele Renda ha voluto rassicurare i suoi follower con una story su Instagram. “Non sono stato benissimo in questi giorni”, ecco la spiegazione dell’ex Amici 20. In tanti già si stavano chiedendo cosa fosse successo al cantante. Raffaele è infatti solito condividere molti momenti della sua giornata e della sua vita sia privata che professionale.





Raffaele Renda ha così postato una sua foto con un messaggio, questo: “Raga tutti vi state preoccupando della mia assenza sui social. Non sono stato benissimo in questi giorni ma, mi sto riprendendo. Tranquilli è tutto a posto. Torno più forte e con tante novità”. Nessun dramma, quindi, solo qualche problemino di salute. Raffaele compare nella foto mentre indossa una maschera per l’aerosol.

Intanto la sua storia con Martina Miliddi prosegue a gonfie vele. Poco tempo fa i due hanno trascorso un po’ di tempo insieme nella terra della ballerina, a Cagliari. Ovviamente la vacanza insieme è stata condivisa ed è stata commentata e approvata dai moltissimi fan che vedono la coppia molto ben assortita. Ora questo piccolo problema di salute, ma come spiegato dallo stesso Raffaele Renda niente di gravissimo. Presto lo rivedremo in gran forma e pronto a parlare dei suoi numerosi progetti!