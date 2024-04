È andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e per Mario Cusitore si è chiusa la sua esperienza come corteggiatore di Ida Platano. Le segnalazioni arrivate sul suo conto erano vere e dopo aver confessato è stato eliminato dalla tronista, sconvolta ancora una volta dal comportamento di Cusitore, non nuovo a segnalazioni del genere.

Messo alle strette, Mario Cusitore ha confessato di essere stato in un B&B con una donna, proprio come diceva la segnalazione e la persona con cui era, corteggiava Alessandro proprio a Uomini e Donne. Mario ha provato ancora una volta a sminuire l’accaduto, sostenendo che in quel B&B con quella donna non sia successo niente. Ma questa volta Ida Platano non ne ha voluto sapere e lo ha mandato a casa.

“Dopo il trono è corsa da lui”. Uomini e Donne, Ida Platano si fionda tra le sue braccia





Ida Platano, sui social la frecciatina a Mario Cusitore

Non solo, dalle segnalazioni di Lorenzo Pugnaloni pare anche che l’altro corteggiatore, Pierpaolo, abbia deciso di lasciare il programma, dicendo a Ida che avrebbe preso in giro lui e il pubblico per stare dietro a Mario. “Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani persone che si sono affezionata a me e ne sono grata e onorata…ha scritto Ida augurando a tutti “buona giornata”.

In queste ore, dopo aver chiuso il suo trono, o almeno così sembra, Ida Platano è tornata sui social pubblicando una foto che sembra una chiara frecciatina per Mario Cusitore. Dopo aver confermato la segnalazione arrivata a Uomini e Donne, la tronista si è infuriata e lo ha cacciato e oggi ha pubblicato una foto in cui un bambino si lancia tra le braccia del padre e la frase “Ecco cosa significa fidarsi di qualcuno“. Il riferimento è chiaramente a Mario.

Per tutto il trono di Ida Platano, a Uomini e Donne sono arrivate segnalazioni di ogni genere che hanno chiaramente minato la fiducia che Ida provava in Mario e dopo l’ultima, confermata anche dallo stesso Mario, ha deciso di chiudere definitivamente con lui.