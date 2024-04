Ora è all’Isola dei Famosi 2024 ma Peppe Di Napoli non è un volto nuovo per molti. Al contrario, il pescivendolo napoletano, 51 anni, è una vera e propria star dei social, soprattutto di TikTok, dove spopola da tempo il suo motto “a cascata”, frase che utilizza per pubblicizzare in video i suoi prodotti. Viene da una famiglia di pescatori e pescivendoli e ha continuato la tradizione visto che gestisce una pescheria, poi diventata anche ristorante, a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli.

Peppe Di Napoli è sbarcato in Honduras insieme a 4 altri naufraghi sconosciuti che si sono ora ricongiunti ai personaggi più noti ai telespettatori. Sconosciuti fino a un certo punto, perché il pubblico social non solo conosceva già “Peppe Di Napoli il pescivendolo”, come lo ha presentato Vladimir Luxuria, ma anche Pietro Fanelli, “il poeta”, già visto in un reality.

Peppe Di Napoli all’Isola, i prezzi del suo ristorante

Sposato con Brunella, Peppe Di Napoli ha due figli: Aurora, poco più che ventenne che appare spesso nei suoi video, e Alessandro, adolescente. E come anticipato non gestisce solo la pescheria di famiglia a Pianura. A questa da qualche anno ha affiancato una vera e propria attività di ristorazione.

In pratica ora il suo locale è diventato una “risto-pescheria”. Ma quanto costa mangiare da Peppe Di Napoli? Aperto sia a pranzo che a cena, il ristorante del naufrago dell’Isola dei Famosi 2024 propone antipasti, primi e secondi, più dolci e amari a fine pasto. Il tutto al prezzo di 30 euro a persona.

Peppe Di Napoli propone dunque un menù fisso che però è molto vario. Trattandosi di una pescheria, i piatti che lo compongono cambiano molto spesso, in base alla disponibilità del pescato del giorno. Sia la pescheria che il ristorante si trovano in via Pallucci. E c’è da scommettere che grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi diventano ogni giorno più popolari.