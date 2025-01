Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2025, al termine della ventitreesima puntata del Grande Fratello, è stato aperto un nuovo televoto che vede coinvolti nove concorrenti: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Maxime Mbandà, Eva Grimaldi, Emanuele Fiori, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. L’esito di questo televoto determinerà l’eliminazione di uno dei partecipanti nella prossima puntata del reality show, prevista per lunedì 20 gennaio 2025.

Nella precedente puntata del 16 gennaio, il televoto ha visto protagonisti Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbandà. In quell’occasione, Amanda e Lorenzo sono risultati i preferiti del pubblico, ottenendo l’immunità dalle successive nomination. Secondo i sondaggi riportati da “Blasting News” il 15 gennaio 2025, Amanda Lecciso aveva ottenuto il 58,01% delle preferenze, mentre Lorenzo Spolverato si era attestato al 30,13%. Maxime Mbandà e Bernardo Cherubini avevano raccolto rispettivamente il 6,18% e il 5,68% dei voti.





Oggi, a poche ore dal lancio del televoto, secondo i sondaggi condotti da “Angolo delle Notizie” il 17 gennaio 2025, Zeudi Di Palma risulta la concorrente più votata dal pubblico, con il 28% delle preferenze. Seguono Alfonso D’Apice al 20% e Javier Martinez al 19%. Pamela Petrarolo si attesta al 17%, mentre Bernardo Cherubini raccoglie il 6% dei voti. Le percentuali più basse sono attribuite a Stefania Orlando (4%), Emanuele Fiori (3%), Eva Grimaldi (2%) e Maxime Mbandà (1%).

Questi dati indicano che Maxime Mbandà, Eva Grimaldi ed Emanuele Fiori sono i concorrenti maggiormente a rischio eliminazione, avendo ottenuto le percentuali di voto più basse. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta di sondaggi non ufficiali e che l’esito effettivo del televoto potrebbe differire.

Il pubblico ha ancora tempo per esprimere le proprie preferenze fino alla chiusura del televoto, prevista durante la diretta del 20 gennaio. Chiaramente, in attesa del verdetto ufficiale, i fan del Grande Fratello sono invitati a continuare a votare per sostenere i propri concorrenti preferiti. Le dinamiche del reality show si fanno sempre più avvincenti, e ogni voto può fare la differenza nel determinare il destino dei partecipanti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

