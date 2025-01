Una nuova super concorrente sta per entrare nella casa del Grande Fratello, lo spoiler che conferma la trattativa con Alfonso Signorini è arrivato ieri durante la diretta di Pomeriggio 5. Intanto, nella puntata di ieri del GF, il pubblico non si è davvero annoiato. Il ritorno di Helena ha acceso la scintilla. La modella brasiliana ha avuto toni durissimi contro Lorenzo Spolverato. Davanti ad alcune clip, Helena è andata all’attacco.

“Dici le bugie a te stesso e te la credi. Tu hai sempre giocato con me, poco fa eravamo vicini quando. Tu racconti tante bugie solo per convenienza, cerchi di manipolare tutta la casa, adesso con Shaila stai facendo gli stessi giochetti che hai fatto con me”.





Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ufficializza l’ingresso

E ancora: “Tu ami soltanto te stesso, sei cattivo, stai facendo una cosa cattiva. Sei falso, dici che mi porti nel cuore, tu sai che io volevo spensieratezza, sai come sono entrata qui con leggerezza”. Lorenzo ha provato a difendersi: “Con te è sempre così, non ascolti. Possiamo passare alle prove? Dimmi le prove che garantiscono che io sia cattivo, brutta persona e manipolatore”.

“Tu non riesci a pensare a te stessa e vedi cosa c’è in me. E assurda”. Intanto è ormai certo che Maria Teresa Ruta sarà un nuova concorrente del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5 ha spoilerato la sua presenza. “Stefania Orlando è un’amica – ha detto -, se dovessi incontrarla di nuovo sarei felice”. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, l’arrivo di Maria Teresa Ruta è previsto per giovedì 23 gennaio.

#GrandeFratello, Maria Teresa Ruta: "Stefania Orlando è una mia amica, se mai dovessi incontrarla mi farebbe piacere"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/l7OwGsmwn7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 16, 2025

Questo ritorno rappresenta una nuova occasione per il programma di attirare l’attenzione del pubblico nostalgico, già elettrizzato dagli ingressi recenti di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, altre due veterane del GF Vip 5 e del GF Vip 6.