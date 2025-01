Nella serata del 16 gennaio 2025, dopo la diretta del Grande Fratello, si è svolto un significativo confronto tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, due dei concorrenti più discussi di questa edizione. L’episodio ha avuto origine dall’ingresso nella Casa di Saro Mattia Taranto, noto come il “guru della moda”, che ha dichiarato di aver condiviso un bacio passionale con Lorenzo circa un anno prima. Tale affermazione è stata prontamente smentita da Lorenzo, generando tensioni sia all’interno del programma che tra i concorrenti.

Al termine della puntata, Lorenzo ha cercato un chiarimento con Javier, con l’intento di appianare le divergenze e comprendere meglio la posizione del coinquilino riguardo alle recenti accuse. Durante il confronto, Javier ha detto: “E pensa che io stasera non ti avrei nemmeno nominato se tu non fossi stato immune. Ti dirò una cosa. Mi ha fatto arrabbiare l’accanimento che c’è stato su di te e l’avrei anche detto in diretta nella puntata. Parlo del guru, della cosa venuta da fuori. Perché è facile venire da fuori e parlare in quella maniera”.





Ancora Javier: “Non mi è piaciuta per nulla quella cosa e mi sembrava sbagliata. Avevo già il discorso in mente, avrei detto ‘sembrerà strano, ma voglio spezzare una lancia a favore di Lorenzo , ma a me non mi piace questa cosa che sto vedendo’. Detto questo i continuo a pensarla allo stesso modo su di te. Dovresti accettare il fatto di essere incompatibili. Per te sono un comodino? Sono felice, perché tu lo sei per me, ma io non ti considero”.

Tuttavia, Javier ha anche ribadito la sua percezione di incompatibilità con Lorenzo, affermando: “Perché non accetti il fatto che siamo incompatibili?”. Spolverato allora risponde: “Ti ringrazio per questa opinione sul guru. Così come se venissero tuo papà e tua mamma qui, io sarei molto contento per te. Però tu stai giocando un po’ a carte coperte e lo fai bene. Diciamo che hai quattro coperte e una scoperta. Io porto questa idea fino alla finale. Non so se saremo noi a scontrarci in finale e sarebbe bello tra due tori come noi”.

Questa dichiarazione evidenzia come, nonostante la solidarietà mostrata in merito all’episodio con Saro, permangano tra i due concorrenti differenze caratteriali e di vedute che rendono difficile una convivenza serena all’interno della Casa. Anche perché da un lato, emerge la capacità di riconoscere e condannare comportamenti ritenuti scorretti o strumentali, come nel caso dell’intervento di Saro. Dall’altro, si evidenzia come le differenze personali e caratteriali possano creare frizioni e incomprensioni, talvolta impossibili da appianare. E di fatto questo è il rapporto tra Lorenzo e Javier.

