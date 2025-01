Come previsto, la puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio si è aperta con l’ingresso in casa da parte di Helena Prestes. Eliminata a sorpresa lunedì scorso, è tornata per un confronto con Lorenzo che si è poi trasformato in un duro scontro. Alfonso Signorini ha mandato subito in onda una clip riassuntiva del rapporto tra i due ex coinquilini: da quando erano vicinissimi a quando hanno rotto.

I due si sono poi ritrovati in salotto per un faccia a faccia, che però non è finito bene. Helena ha esordito dicendo a Lorenzo che con lei ha sempre giocato e con Shaila si sta comportando allo stesso modo. Per lei il modello sarebbe innamorato solamente di se stesso e ad oggi non vedrebbe più nulla di bello in lui, come aveva sempre detto nei mesi passati.

GF, Helena lascia qualcosa in casa

“Sei un bugiardo, racconti tante di quelle bugie solo per convenienza. Cerchi di manipolare tutta la casa. Con Shaila stai facendo gli stessi giochetti che facevi con me. Tu ami soltanto te stesso. Ho provato a vedere il meglio di te, ma di te non c’è niente di bello. […] Mi hai manipolato. Sei un manipolatore, tu non riesci a dire la verità. […] Scegli sempre la strada cattiva”.

Dopo aver ricordato a tutti cosa aveva detto in Spagna, ovvero che con lei stava solamente giocando, la palla è passata a Lorenzo che ha ribadito di non essere mai stato innamorato, ma anche di non aver finto con lei. A quel punto la modella l’ha lasciato solo all’ingresso, sbattendogli la porta rossa in faccia. Ma mentre si allontanava, non è sfuggito che è stato prontamente immortalato e condiviso su X.

Come si vede dal video, pubblicato addirittura a rallentatore, Helena sembra lasciare cadere un oggetto sul pavimento del salone. Non è chiaro cosa, ma molti utenti di X si sono subito lanciati nel cercare di capire. Le ipotesi più accreditate sono quelle di un braccialetto o una collana, forse per Zeudi. Sarà davvero così?