Puntata del 24 gennaio incandescente quella di ‘Pomeriggio Cinque’ di Canale 5. La padrona di casa Barbara D’Urso ha avuto un durissimo scontro con l’ospite vip Paolo Brosio su un argomento molto delicato. Tra i due sono praticamente volati gli stracci, infatti la tensione si è alzata moltissimo alla luce di alcuni comportamenti e affermazioni dell’uomo. Il suo atteggiamento ha decisamente fatto infuriare Barbarella, che ovviamente gli ha fatto immediatamente notare che le cose non potevano andare bene così.

Alcuni giorni fa da Barbara D’Urso c’è stata la gaffe di Alessandra Mussolini. Quest’ultima ha fatto riferimento Alessandra Mussolini. Infatti i più attenti telespettatori hanno capito che si riferiva a Selvaggia Lucarelli che durante una puntata di Ballando con le stelle ha mostrato un look simile ad una drag queen. Ma non ha potuto fare il suo nome a causa delle polemiche che ci sono state tra le due e anche perché non sono buoni neanche i rapporti con la conduttrice televisiva di Mediaset.

Dunque, nel primo appuntamento di questa settimana Barbara D’Urso ha avuto non poche difficoltà a tenere sotto controllo Paolo Brosio. Quest’ultimo ha iniziato a gridare e ad arrabbiarsi ferocemente perché in disaccordo con altre persone presenti in studio. La presentatrice gli ha detto di far parlare anche gli altri ospiti e a quel punto lui è esploso: “Non ho finito il discorso, altrimenti non mi inviti più, non voglio più venire perché non è giusto”. E lei: “No attenzione, scusami, non mi va di discutere in diretta”.





Poi Barbara D’Urso ha detto ancora: “Questo non è il mio stile, io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato, non mi dici sennò non mi inviti più. Devo consentire anche agli altri di intervenire.”. La furia di Brosio è stata legata al tema vaccini contro il coronavirus e, quando un’ospite lo ha invitato a non gridare per non far volare i droplet si è arrabbiato: “Sono un soggetto sano oggi, non mi puoi diffamare”. E Carmelita: “Ora basta Paolo, non mi rispondi così. C’è modo e modo di essere arrabbiati”.

E infine Alessandra Mussolini ha concluso: “Brosio non so che ti ha fatto sto Covid ma ti devi calmare figlio mio. Te lo dico col sorriso, non ce la facciamo più. Guarda non so come ha fatto Barbara… Io mi stavo togliendo gli auricolari”. Dunque, una situazione incandescente nello studio di ‘Pomeriggio Cinque’ e chissà cosa avrà pensato la gente che stava guardando da casa.