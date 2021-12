Pio e Amedeo, “work in progress”. È Tv Blog ad anticipare la notizia che farà felice una marea di telespettatori e fan del duo comico pugliese. Duo che ha debuttato sul piccolo schermo su Telefoggia e ha iniziato a conquistare successo e pubblico grazie a Le Iene, nel ruolo di inviati. Ma il programma con cui Pio d’Antoni e Amedeo Grieco hanno fatto boom è stato sicuramente Emigratis.

Come non ricordare il programma che li ha visti in giro per il mondo a “importunare” i personaggi famosi. Da Chiara Ferragni a Gianluca Vacchi passando per Belen Rodriguez e Fabio Cannavaro. Con Emigratis i due hanno raggiunto una popolarità immensa, ma “ci siamo vergognati – hanno spiegato al Corriere della Sera – Interpretavamo dei personaggi, mettevamo una maschera e facevamo cose che mai faremmo nella vita vera”.

Pio e Amedeo, la notizia che fa felice il pubblico

E ancora, sempre nell’intervista al Corriere, Pio e Amedeo hanno aggiunto che la tv, secondo il loro parere, non ha nulla da insegnare, che è un compito per genitori e insegnanti. Per questo motivo è nato Emigratis. Chiuso il capitolo con Emigratis, l’approdo in prima serata su Canale 5, con lo show comico musicale Felicissima Sera che, udite udite, sta per tornare in tv.





In realtà era prevedibile la seconda edizione dello show che lo scorso anno ha toccato picchi di share altissimi. I comici pugliesi hanno portato su Canale 5 serate di intrattenimento, risate e gag esilaranti. Felicissima sera è considerato uno dei programmi rivelazione del 2021, conquistando dal 20% ad oltre il 22% di share. E ora, secondo quanto svela Tv Blog, sono già al lavoro per il 2022.

Pio e Amedeo, si legge sul sito, stanno preparando lo show che potrebbe arrivare su Canale 5 a marzo prossimo, probabilmente a partire dal 17, dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Tv Blog aggiunge poi che Felicissima Sera 2 avrebbe già una collocazione nel palinsesto televisivo del 2022 con quattro puntate in onda il giovedì sera