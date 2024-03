Al termine della semifinale del Grande Fratello Beatrice e Varrese hanno iniziato a parlare di Perla e hanno svelato perché lei è riuscita ad andare in finale. Dichiarazioni molto forti, certamente non entusiasmanti nei confronti della coinquilina. Il primo a vuotare il sacco è stato l’attore, seguito immediatamente dalla collega, che ha condivido in toto il suo discorso.

Infatti, la decisione presa tramite televoto al Grande Fratello sarebbe stata influenzata da qualcosa in particolare secondo Beatrice e Varrese. Si sono posti quindi la domanda su Perla, ovvero perché sia in finale, e si sono dati una risposta ben precisa. Non hanno molti dubbi a riguardo e hanno messo in mezzo una questione che entrambi ritengono fondamentale.

Grande Fratello, Beatrice e Varrese parlano di Perla: “Perché è in finale”

Nella casa del Grande Fratello erano riuniti insieme Beatrice, Varres e Rosy e i primi due sono stati coloro che si sono soffermati sull’obiettivo raggiunto da Perla. E hanno spiegato davanti alle telecamere perché ce l’ha fatta ad andare in finale, a discapito di altri. E la spiegazione di Massimiliano certamente non potrà che creare qualche polemica tra i fan della Vatiero.

Questa l’analisi di Varrese, che ha messo in mezzo Mirko Brunetti: “Nulla contro Perla, però lei non gareggia da sola ma in due. Gareggia insieme a Mirko, mi dispiace ma lei ha sempre concorso in due”. E Beatrice gli ha dato ragione al 100%: “E sì, è vero, e sì vero”. Quindi, secondo loro è stata la presenza del partner a fare decisamente la differenza, avendo avuto il supporto anche dai sostenitori del giovane.

Max: “Nulla contro Perla però lei non gareggia da sola.. gareggia in due.. insieme a Mirko, lei ha sempre concorso in due.”



ANALISI LUCIDA & PERFETTA DEL PAZIENTE, HA DETTO LA VERITÀ.#GrandeFratello pic.twitter.com/cvI8aiZ2Wy — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) March 22, 2024

E chissà chi alla fine riuscirà a prevalere e si porterà a casa l’ambito montepremi. Beatrice è sempre stata data tra le favorite in assoluto, ma non sono da escludere nemmeno delle sorprese.