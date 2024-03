“Perché è uscito Garibaldi?!”. Grande Fratello, Rosy Chin e Varrese choc: i due si confrontano dopo la diretta e soprattutto la cuoca è esterrefatta da quello che ha appena visto in puntata. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire il motivo di tanta agitazione e incomprensione. Lo abbiamo già raccontato qui quello che è successo durante la puntata del 21 marzo 2024 del Grande Fratello 2023. Tre clamorose eliminazioni e due concorrenti in finale. Parliamo di Alessio, Federico e incredibilmente Giuseppe Garibaldi fuori, per volere popolare per giunta.

>> Colpi di scena a raffica al Grande Fratello: finalisti e eliminazioni clamorose

Simona Tagli e Perla invece dirette in finale sempre per furor di telespettatori. Ma la cosa che ha lasciato senza parole in casa, dopo la diretta, è stato da una parte l’eliminazione di Giuseppe, da sempre calcolato all’interno come uno dei papabili vincitori e come minimo finalista. La sua eliminazione contro Greta Rossetti e Perla Vatiero ha lasciato tutti di sasso. In molti infatti erano convinti (anzi, certi, Ndr) che ad uscire sarebbe stata la bellissima Greta.





“Ma com’è possibile?!”. Grande Fratello, Rosy Chin e Varrese sotto choc

E invece no, perché non solo Perla è stata salvata e portata in finalissima senza passare dal via, ma ad uscire è stato Giuseppe, uno dei favoriti appunto. È per questo che in casa, i già finalisti Massimiliano e Rosy hanno iniziato a temere che qualcosa non sta andando proprio come loro stanno immaginando. Insomma, la parete della loro sicurezza sta pian piano sgretolandosi e l’elezione a finalista di Simona Tagli, una delle ultime entrate, è la prova lampante.

#grandefratello la cinesa che non si spiega xké Simona sia arrivata in finale..e quando scoprirà che lei ci è arrivata solo x pura strategia da parte nostra x mandarne fuori altri ci rimarrà proprio di 💩 mentre ora sta pensando di essere amata 🤣😂🤪🤣😂 pic.twitter.com/1goew95Dml — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 22, 2024

Il pubblico, dal canto suo, sta ragionando molto più lucidamente da fuori e sa bene che invece a Giuseppe gli è stato fatto pagare lo scotto di essersi messo contro Beatrice durante una precedente fase del gioco. Non solo, Simona è una grande amica e spallegiatrice della papabile vincitrice di questa edizione del Grande Fratello.

Sembra quindi evidente, da fuori, che tutto è logico. Ma non lo è all’interno, dove non vedono ovviamente le reazioni del pubblico e i commenti piccati in studio di quello che accade. Insomma, sarà una bella doccia fredda, probabilmente, per Rosy e Varrese. La vera domanda da fare è: come l’a prenderanno loro?

