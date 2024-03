“Ma il tuo ex?”. Signorini inchioda Anita e Alessio al Grande Fratello. Proprio così, Anita torna in casa per fare una super mega sorpresa (anche se tutti ce lo aspettavo a dire il vero) al suo Alessio. Il ragazzo, a differenza di quello che voleva far credere all’inizio, sembra molto preso dalla bella bionda. Lei è entrata durante un freeze e i due si sono avvicinati e baciati con passione. “Io sono fuori – dice Anita ad Alessio – però non riesco a dormire. Passo il tempo a guardarti, quindi dovete uscire tutti perché passo le mie giornate a guardarvi”.

E ancora Anita Olivieri: “Non fai altro che parlare di Petunia. Questo mi fa molto piacere, non tanto perché è il mio gatto ma perché è una parte della mia vita che hai capito che è importante. Mi fai molto ridere, passo il tempo a ridere. Poi ho sentito tutto, hai fatto un monologo in suite. Per questo non riesco a staccarmi. Sono felice perché sei tu fino alla fine, anche se si avvicina la Finale sei te. Continua a essere come sei”.





Poi la giovane fa una terribile confessione sul papà che non vedrebbe di buon occhio Alessio: “Lui non vuole vedere nessuno in questo momento”. Come abbiamo raccontato più e più volte, Anita e Alessio, durante le ultime settimane di lei in casa, avevano iniziato a frequentarsi seriamente e alla luce del sole.

E questo chiaramente a discapito dell’ex compagno di Anita, Edoardo, quella specie di fidanzato che lei diceva di avere fuori dalla Casa. Le polemiche allora si erano sprecate come ricorderete. Alfonso Signorini allora ha voluto infilare il coltello nella piaga e ha chiesto ad Anita: “Ho una curiosità che non riesco proprio a resistere. Ma lo hai sentito Edoardo?”. Lei ha fatto sapere di no, poi ha detto: “Perché devo un attimo metabolizzare tutto…”.

E ancora: “Al momento l’unica cosa che sento di fare è continuare a guardare il GF, vedere i miei amici, vedere lui. Deve finire tutto, devo metabolizzare e poi riuscirò…”. Signorini allora ripone la freccia nella faretra e dice: “Assolutamente, certo. Stai cercando di metabolizzare”. Chissà che succederà tra loro, di certo ne parleremo ancora un po’, poco ma sicuro.

