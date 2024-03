Semifinale al cardiopalma al Grande Fratello dove, come ci si aspettava, non c’è stata una sola eliminazione ma ben tre. E che eliminazioni: fuori Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, unico veterano dei tre, ha perso la sfida con Perla Vatiero, che diventa quindi quinta finalista del reality show dopo Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Simona Tagli.

E a regalare a Perla, suo malgrado, questa opportunità è stato proprio Giuseppe Garibaldi che ancora una volta ha sbagliato le sue valutazioni (l’ha scelta in sfida) e dunque ha perso la possibilità di giocarsi la finale. Grossa sorpresa e anche grande commozione per l’uscita del bidello. “Giuseppe sei l’uomo più buono e generoso di tutta la casa, te la meritavi tutta la finale”, il commenti di Cesara Buonamici.

Commozione anche per l’elezione di Perla: Mirko, in studio, non ha trattenuto le lacrime. Di gioia. Poco prima i due ex non più ex avevano avuto l’ennesimo faccia a faccia nella casa, ma questa volta filtrato da un vetro. La scorsa puntata lei si era infastidita dopo averlo visto in compagnia di Shaila Gatta, ma soprattutto vestito solo con una giacca senza camicia.

E così Mirko, per prenderla in giro, si è presentato al Grande Fratello senza camicia, a petto nudo, per provocarla e anche stuzzicarla sulla gelosia. Ma dopo lo scherzo è arrivato il momento serio. “Hai detto che hai metabolizzato, non hai metabolizzato proprio niente”, le ha detto dal vetro.

E poi: “Abbiamo noi le sorti del nostro destino, io sto aspettando te sennò non avrei fatto quello che ho fatto, poi tutto il resto quello che verrà… abbiamo noi le sorti del nostro destino in mano, rimani lucida e stai tranquilla, non farti prendere da pensieri inutili e strani. Lo so che non è facile. Io sto aspettando te e non so più come fartelo capire. Insieme è più facile”. Brividi e lacrime. Ma anche delusione del pubblico per non averli fatti abbracciare dopo questa dichiarazione. Bisognerà aspettare lunedì.