Colpo di scena su Milo Infante e sul suo programma Ore 14. L’ultima decisione della Rai ha lasciato sgomento tutto il pubblico e non sappiamo come lui abbia reagito di fronte a questa situazione. Il rischio che possa esserci molto malcontento è parecchio alto, soprattutto perché lui sarebbe stato in qualche modo danneggiato per aiutare un’altra collega.

E potrebbe non accettare più scelte simili Milo Infante, che ricordiamo riesce ad ottenere risultati eccellenti con Ore 14. Ma la decisione della Rai ha sorpreso veramente tutti ed è anche stata contestata dal pubblico che segue quotidianamente il conduttore. E ora non sappiamo quali possano essere le prossime mosse e cosa possa accadere nella tv pubblica.

Leggi anche: “C’è una notizia pazzesca”. Milo Infante informato su Ore 14: Rai in grande fermento





Milo Infante e il programma Ore 14, l’incredibile decisione della Rai

A svelare tutto in anteprima su Milo Infante e Ore 14 è stata LaPresse. Infatti, la decisione discutibile della Rai è stata assunta nella giornata di martedì 16 aprile, quando doveva essere affrontato uno dei temi più significativi. Ma inaspettatamente i telespettatori si sono trovati di fronte ad un buco informativo, infatti il presentatore non si è soffermato su un argomento specifico.

Su Rai2 Infante non ha trattato il tema legato alla strage di Erba, in relazione all’udienza sulla possibilità di revisionare il processo di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ma la Rai gli avrebbe fatto togliere dalla scaletta questa tematica per aiutare Caterina Balivo e la sua trasmissione La volta buona. E il pubblico è praticamente sotto choc perché spesso Milo è stato messo in ‘secondo piano’ rispetto all’altra conduttrice, che ha praticamente sempre totalizzato ascolti inferiori.

Tra l’altro chi guarda Ore 14, un programma concentrato soprattutto sulla cronaca nera, non è detto che poi possa cambiare canale e seguire La volta buona che si sofferma prettamente sulla cronaca rosa. Una scelta quella della Rai che per molti telespettatori è stata ritenuta assurda.