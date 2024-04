Nella giornata del 5 aprile si è scoperto tutto su Milo Infante e la trasmissione Ore 14. La notizia è arrivata anche ai vertici della Rai, che ovviamente stanno facendo tutte le loro valutazioni. C’è chi non se la sta passando benissimo, ma il conduttore in questione non potrebbe invece fare di più. Infatti, i vantaggi non sarebbero solamente personali, dato che starebbe aiutando anche un altro collega.

In pochi forse immaginavano che Milo Infante, con Ore 14, potesse fare un risultato simile. Invece anche i più scettici sono stati smentiti completamente e la Rai non può che gongolare. Proprio nelle scorse ore c’è stata un’ulteriore conferma della bontà del suo lavoro, mentre c’è un’altra conduttrice che non può ritenersi affatto soddisfatta come lui.

Milo Infante e Ore 14, la notizia più bella per la Rai

Per quanto concerne gli ascolti televisivi, Milo Infante con Ore 14 ha totalizzato un altro risultato eccellente nella giornata del 4 aprile. Caterina Balivo, che conduce invece La volta buona su Rai1, non è al settimo cielo. Infatti, ha conquistato 1 milione e 488mila telespettatori e il 15% di share. Ma lui su Rai2 ha raggiunto dei dati impensabili alla vigilia.

Ore 14 è stato visto da 1 milione e 9mila telespettatori col 9,1% di share. Si era pensato di portare Infante a Rai1, ma al momento non ci sono conferme in tal senso. Il sito Ultimenotizieflash ha però voluto porre la sua attenzione proprio su Caterina Balivo, i cui risultati non possono essere considerati buoni. E quindi potrebbero esserci delle valutazioni in corso da parte della Rai, che dovrebbe poi prendere una decisione definitiva.

Non resta che attendere i prossimi mesi per capire se ci sarà una rivoluzione della Rai o se saranno date ulteriori possibilità anche a Caterina, nella speranza di miglioramenti. Mentre Milo Infante resterà saldamente al timone di Ore 14.