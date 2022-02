“Perché gli ha chiesto di fare le flessioni”. Amadeus e la strana richiesta a Rkomi, ora si scopre tutto

Gianni Morandi vince la serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover. Con lo zampino di Jovanotti, il big in gara ha proposto un medley da due successi di Morandi – ‘Occhi di ragazza’ e ‘Un mondo d’amore’ – e due di Jovanotti – ‘Ragazzo fortunato’ e ‘Penso positivo’ – ha ottenuto il voto più alto.

Al secondo posto la coppia formata da Mahmood e Blanco che ha interpretato uno storico successo di Gino Paoli, ‘Il cielo in una stanza’. Il terzo gradino del podio è per Elisa grazie a ‘What a feeling’ dalla colonna sonora del film musicale ‘Flashdance’, sul palco insieme alla ballerina Elana D’Amario. La serata modifica ma non stravolge la classifica del Festival. In testa rimane il duo formato da Mahmood e Blanco; ma al secondo posto sale Gianni Morandi, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Elisa. Poi Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achille Lauro.

Perché Amadeus ha chiesto ad Rkomi di fare le flessioni a Sanremo 2022

Poi Matteo Romano, Danger D’Amico, Aka7even, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena e in ultima posizione Tananai. Grande successo per la serata della cover, con una serie di fuoriprogramma, come la lettera di Achille Lauro per Loredana Bertè o Michele Bravi che mostra le fedi dei nonni scomparsi: “Li ho portati qui con me”.





E ovviamente il Fantasanremo, grande protagonista di questa edizione del Festival. Dopo l’esibizione di Rkomi anche Amadeus è finito nella spirale del gioco. Il giovane artista, che per la serata cover ha scelto un medley del Vasco Rossi anni ’80’, aveva fatto pochi punti e proprio Amadeus, dopo aver fatto i complimenti per il suo fisico, gli ha chiesto di fare le flessioni (punteggio per il Fantasanremo).

A caccia di punti nel gioco-tormentone, pronuncia: ‘Papalina’ ‘Fantasanremo’ e ‘Zia Mara’. Rkomi si è esibito a petto nudo per quasi tutta l’esibizione, conquistando anche il bonus ‘scapezzolata’ e ‘ombelico in vista’. Ma perché Amadeus ha chiesto al cantante di fare le flessioni? A rispondere gli utenti del web, anche il conduttore ha una squadra al Fantasanremo e tra i suoi cantanti c’è proprio Rkomi, che nelle precedenti serate aveva fatto pochissimi punti.

Ama che ha Rkomi al #fantasanremo2022 e lo costringe a fare una vagonata di punti con flessioni, papalina, fantasanremo e saluti a zia Mara. Ci mancava la 💩sul palco e aveva vinto tutto. NUMERO UNO #Sanremo2022 February 4, 2022

“Buongiorno con Amadeus che ha palesemente messo Rkomi nel suo team al Fantasanremo e per questo decide di fargli fare 170 punti in quaranta secondi”, “Ama che ha Rkomi al #fantasanremo2022 e lo costringe a fare una vagonata di punti con flessioni, papalina, fantasanremo e saluti a zia Mara. Ci mancava la popò sul palco e aveva vinto tutto. NUMERO UNO #Sanremo2022”.