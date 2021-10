Il confronto tra Patrizia Mirigliani e suo figlio Nicola Pisu era atteso da tempo al GF Vip 6. Ovviamente per commentare il flirt non-flirt, visti i continui ripensamenti di lei, con Miriana Trevisan. Il faccia a faccia è finalmente arrivato durante la tredicesima puntata del reality show, andata in onda lunedì 25 ottobre 2021. A metà diretta, dopo aver preannunciato la sorpresa ai telespettatori, Alfonso Signorini ha detto a Nicola Pisu di raggiungere il giardino della Casa e lì ha rivisto la sua mamma, che com’è noto è la numero uno del concorso Miss Italia.

Patrizia Mirigliani ha chiarito il suo punto di vista, che non ha modificato seppur in presenza di Miriana Trevisan. Da madre, ha voluto metterlo in guardia rispetto a una possibile delusione, che potrebbe fargli molto male. “Io non penso tu sia fesso ma una persona straordinaria e la gente lo sta apprezzando. Sei molto amato dal pubblico”, ha esordito.

Patrizia Mirigliani al GF Vip 6, quanto costa il suo bracciale

“Se io ho mandato quel messaggio è stato perché per me era un gioco, affinché non ci fosse nessuno che si potesse approfittare della tua bontà d’animo – ha continuato Patrizia Mirigliani – Non era rivolto a nessuno in particolare, abbiamo sofferto per anni, siamo risorti, rinati, e la tua felicità deve dipendere da te stesso. Siamo stati insieme 14 anni, ci siamo salvati? Se tu sei felice, innamorato e senti dei sentimenti sono felice per te perché riesci a provarli”.





E ancora, sempre Patrizia Mirigliani: “Sono qui perché sai che io non mi nascondo, tu sai quanto ho fatto come donna e voglio che il mio ruolo di madre venga rispettato. Un’altra delusione non ti farebbe bene”, ha concluso la patron di Miss Italia, che qualche giorno fa aveva pubblicato un messaggio criptico che sembrava essere rivolto a Miriana Trevisan, parlando col figlio Nicola.

Ovviamente l’ingresso di Patrizia Mirigliani è stato commentassimo in rete dal pubblico social del GF Vip 6, ma un dettaglio del suo look non è passato inosservato. Tutta di blu vestita, ma con un bracciale in argento molto vistoso. C’è voluto poco per capire il marchio e il prezzo. Come svela Manuel Di Gioia su Twitter si tratta del famoso bracciale Elsa Peretti x Tiffany. Costa 1700 euro.