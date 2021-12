La giornata del 31 dicembre è iniziata con una terribile notizia per il mondo della televisione italiana. L’attore Paolo Calissano è morto prematuramente a 54 anni. Il suo cadavere è stato ritrovato in casa nella tarda serata del 30 dicembre dai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per scoprire cosa sia successo. Secondo le prime informazioni, una delle ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che lui possa essere deceduto a causa di un’eccessiva dose di farmaci, assunta nelle ore precedenti.

Per il momento non ci sono comunque certezze sulle cause della dipartita di Paolo Calissano, che ha lasciato tutti senza parole. Subito dopo aver constatato la sua morte, il corpo del 54enne è stato trasferito all’interno dell’obitorio dell’ospedale di Roma ‘Gemelli’. Sarà dunque effettuata un’autopsia dal medico legale per chiarire ogni dubbio e stabilire come sia spirato. E poche ore fa la sua ultima compagna ha scritto un post su Instagram, nel quale ha manifestato tutta la sua rabbia su quanto sta succedendo.

Nella sua carriera professionale Paolo Calissano era stato protagonista in numerose fiction. Lo si ricorda soprattutto per le sue meravigliose interpretazioni in ‘General Hospital’, ‘Vivere’, ‘Linda e il brigadiere’, ‘La dottoressa Giò’ e ‘Vento di ponente’. Dopo che sono uscite le voci sulla possibilità che sia morto a causa di una overdose di farmaci, la sua dolce metà ha deciso subito di rompere il silenzio e di scagliarsi contro coloro che stanno diffondendo notizie sul conto del suo compianto partner.





La compagna di Paolo Calissano, che si chiama Fabiola Palese, ha scritto in un post sul suo profilo Instagram ufficiale: “Siete degli sciacalli! Lasciatelo in pace almeno adesso!”. E immediatamente ha ricevuto l’appoggio di decine di suoi follower: “Riposa in pace, mi dispiace tantissimo”, “Ti abbracciamo forte”, “Un abbraccio, ti pensiamo”, “Tesoro mio, noooo. Condoglianze”. E poi ancora: “Non ci posso credere”, “La macchina del fango dei soliti pennivendoli, mi dispiace molto e ti faccio le mie condoglianze”.

L’ultima compagna di Paolo Calissano, Fabiola Palese, è nata nel 1978 e lavora come estetista. Ha inoltre in gestione un bed and breakfast, dal nome ‘Fabiola’s Home’, che si trova vicino a Piazza San Pietro, precisamente nel quartiere Prati di Roma. Spesso i due si scattavano foto insieme e ora il loro amore è stato interrotto bruscamente da questa terribile notizia.