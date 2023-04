“Purtroppo è morta”. Terribile lutto per Paolo Brosio, l’annuncio in diretta. Il dolore di Federica Panicucci

I telespettatori della Rai ricorderanno Anna Brosio come una delle protagoniste dei primi tempi di Quelli che il calcio. La madre del giornalista Paolo Brosio era una delle inviate allo stadio della trasmissione trasmessa la domenica pomeriggio durante il periodo del campionato italiano di calcio, in contemporanea con lo svolgimento delle partite di Serie A, al fine di seguirle e commentarle in diretta.

All’epoca Paolo Brosio era l’inviato di Emilio Fede davanti al Palazzo di giustizia di Milano e Anna Brosio, amatissima dal pubblico della trasmissione Rai, aveva raggiunto la fama grazie a Quelli che il calcio e a molti spot pubblicitari registrati insieme al figlio. La donna è morta la mattina di martedì 18 aprile nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Leggi anche: “L’ho visto con i miei occhi”. Paolo Brosio ‘choc’ in tv, la confessione in diretta: “Una cosa incredibile”





Anna Brosio, la mamma di Paolo Brosio morta a 102 anni

Anna Marcacci Brosio, madre del giornalista e personaggio tv Paolo, il 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni. Nata a Marina di Pisa, la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio Paolo. Pochi giorni prima del suo compleanno – ha compito 102 anni il 7 aprile – ha avuto problemi di salute. In quella occasione era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia venendo poi trasferita al San Camillo.

La mattina del 5 aprile Anna Brosio aveva avuto uno scompenso cardiaco, un’insufficienza renale e un afflusso di liquidi e muco nei polmoni poi diagnosticato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. La donna si era ripresa ed era stata grande festa in casa Brosio. Purtroppo questa mattina Anna Brosio è morta. La notizia della sua scomparsa è stata data anche a Mattino 5 di Federica Panicucci. La conduttrice ha ricordato Anna mantre mandava in onda un servizio sulla Madonna di Trevignano e della (presunta) veggente Gisella Cardia.

“Nella notte, poche ora fa è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”, ha detto. “Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perchè Dio lo aiuti in questo momento”, ha detto invece un sacerdote in collegamento con la trasmissione.