“Con dispiacere, devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Le successive date saranno tutte annullate”. Con queste parole Paolo Belli ha annunciato lo stop immediato al calendario di concerti in giro per l’Italia. Il motivo è legato alle condizioni di salute della moglie, un punto fermo della sua vita: “Con la mia Deanna ci siamo conosciuti da giovanissimi, eravamo al “Picchio Rosso”, una discoteca di Formigine nel Modenese, dove sono cresciuto”.

“Mi aveva colpito subito, ma eravamo in compagnia di alcuni amici e ci siamo appena salutati. Per fortuna poi ci siamo rivisti, eravamo a Riccione, a un falò sulla spiaggia, e visto che mi piaceva davvero tanto, per fare colpo mi sono giocato il jolly: ho preso la mia chitarra, che porto sempre con me, e ho cantato per lei. Da allora non ci siamo più lasciati”, aveva spiegato nel corso di una vecchia intervista.





Paolo Belli interrompe il tour: la moglie del cantautore è malata

I due, racconta Tgcom24, si sono conosciuti quando l’artista aveva 19 anni . Un’unione che li ha visti diventare genitori del figlio adottivo Vladik e successivamente nonni. Nelle scorse ore è arrivato anche il messaggio dell’entourage del cantante. Una nota social nella quale è possibile trovare tutto l’affetto e l’amore verso il cantante.

“A Paolo, che in questo momento ha necessità di stare vicino alla propria famiglia, va il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”, si legge nella nota. “Ora – ha raccontato Paolo Belli (citato da Di più Tv) -, penso solo a stare vicino a Deanna, è l’unica cosa che conta”. Non è chiaro cosa Deanna, recentemente operata d’urgenza a causa di una grave malattia, abbia.

Paolo Belli però non perde l’ottimismo. Al suo fianco, oltre ai familiari, una schiera di fan che non lo lascia solo: “Sta ricevendo tanto affetto anche dai suoi fan, da chi ha deciso di non lasciarlo da solo”. La speranza è che presto la situazione vada verso un miglioramento.