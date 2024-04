Annuncio da sogno per la coppia vip, che aspetta il loro primo figlio. Entrambi sono molto conosciuti e seguiti da milioni di fan in tutto il mondo. Avevano già fatto sognare tutti meno di un anno fa, quando nel luglio 2023 c’è stata la proposta di matrimonio di lui sul meraviglioso lago di Como. Ovviamente la risposta della giovane era stata sì e quindi erano state annunciate le loro nozze.

Adesso hanno fatto un ulteriore passo in più, infatti la coppia vip è in attesa anche del primo figlio. I due piccioncini e quasi genitori hanno condiviso una spettacolare foto, nella quale si baciano in maniera romantica con alle loro spalle degli alberi pieni di fiori. Lui ha in mano l’ecografia del bebè che accoglieranno in famiglia nei prossimi mesi e che li renderà super felici.

Leggi anche: “Nella pancia di mamma c’è un bambino”. Lo storico volto di Uomini e Donne presto mamma bis





La super coppia vip aspetta il primo figlio: l’annuncio

Davvero incredibilmente perfetto l’annuncio della coppia vip, che ha fatto commuovere tutti su Instagram, visto che è in arrivo a sorpresa il primo figlio. Parlando dei due, lui ha un seguito di oltre 27 milioni di utenti, mentre lei è seguita da quasi 2 milioni di persone. Insieme sono una vera bomba, infatti tutti la ritengono una coppia che sfiora la perfezione.

Il futuro papà e la futura mamma sono Logan Paul e Nina Agdal, che hanno scritto: “Un altro Paul arriverà questo autunno“. Ma non hanno ancora svelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia. Il fratello di lui ha subito commentato: “Sono pronto a diventare lo zio Jake”. Logan Paul, 29 anni, è originario degli Stati Uniti ed è noto per essere un personaggio tv, un wrestler, un ex pugile e pure un personaggio social. Detiene lo United States Championship, titolo di wrestling della WWE.

Nina Agdal, 32 anni, è nata nella capitale danese Copenaghen e lavora come modella. Ha un contratto con l’agenzia Elite Model Management. In passato è stata legata sentimentalmente con Adam Levine, frontman dei Maroon 5 e anche con Leonardo DiCaprio e Max George.