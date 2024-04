Una splendida notizia ha fatto impazzire tutti i fan. Lo storico volto di Uomini e Donne è incinta per la seconda volta, infatti l’annuncio più bello è arrivato sui social network nelle scorse ore. Al fianco della donna l’amore della sua vita e il primogenito Francesco, che ha 9 anni. Quest’ultimo ha letto una lettera, scritta dalla mamma e dal papà, nel quale gli hanno rivelato l’arrivo di un fratello o di una sorella.

Grande commozione per tutti e tre con lo storico volto di Uomini e Donne che ha abbracciato il figlio dopo avergli comunicato la notizia di essere incinta. Mostrata anche la prima ecografia del bebè, che sarà dato alla luce nei prossimi mesi. Bellissime anche le parole scritte dalla quasi mamma per la seconda volta nella didascalia, che ha accompagnato il filmato.

Storico volto di Uomini e Donne incinta per la seconda volta

Questo quanto scritto dallo storico volto di Uomini e Donne, che ha annunciato in questo modo il fatto di essere incinta: “C’è un tempo personale per tutti, non esistono scadenze prescritte, ma eventi che scriveranno la storia della nostra vita. C’è molto da raccontare… e ve lo racconterò! Per ora posso solo dire che il mio silenzio di questi mesi aveva una voce speciale!”.

Ad essere in dolce attesa è Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne ed ex partner di Francesco Monte. Ora è unita in matrimonio da anni con Giovanni Gentile, che sta per diventare papà. Lei e Monte si lasciarono a causa del tradimento di lui con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Ma ora la vita di Teresanna è caratterizzata solo da buone notizie.

Inevitabilmente i tantissimi follower che seguono Teresanna Pugliese sono esplosi di gioia e l’hanno inondata di messaggi, impregnati di congratulazioni e auguri per questa seconda gravidanza.