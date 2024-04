Gioia senza pari per il volto della tv: dopo la tragedia dell’aborto di 2 anni fa la ex protagonista di Grande Fratello Vip e Temptation Island è di nuovo incinta. L’annuncio è stato dato con grande emozione direttamente da lei, con un tenero video pubblicato su Instagram in cui mostra il pancino al quarto mese di gravidanza (“4 mesi stupendi”, aggiunge poi tra le Storie di Instagram) e le tappe della sua storia d’amore con il compagno calciatore che renderà presto papà.

Da Rosalinda Cannavò (anche lei per la cronaca in dolce attesa) a Sonia Lorenzini passando per Manila Nazzaro, Sara Affi Fella e Deianira Marzano e migliaia e migliaia di follower: tra like e felicitazioni, tutti al settimo cielo per la notizia della gravidanza arrivata, come detto, dopo un momento di grande dolore anche quello condiviso con il suo pubblico social.

Il volto della tv di nuovo incinta dopo la tragedia dell’aborto

Selvaggia Roma è di nuovo incinta e scoppia di felicità. “Volevo condividere con voi la cosa più bella per noi. Il nostro cuore a ricominciato a battere sul serio. Speranza e amore ci hanno portato a incoronare il nostro sogno che ci è stato portato via un anno e mezzo fa per un brutto virus”, scrive nella didascalia del video.

E ancora: “Oltre la mia stupenda famiglia, voglio ringraziare tutte quelle mamme che ancora oggi mi hanno salvato da quel buio da quella angoscia dove pensavo di non riuscire a superare. Auguro speranza e gioia a tutte voi”. La prima gravidanza si è purtroppo interrotta nell’estate 2022. All’epoca Selvaggia Roma spiegò che il cuoricino della bimba che portava in grembo, che avrebbe chiamato Mia, aveva smesso di battere.

Ora l’annuncio condiviso con il compagno calciatore Luca Teti di una nuova vita. Sulla sabbia la coppia ha disegnato “2021, 2022, 2023, 2024”. La prima data si riferisce all’inizio della loro love story, la seconda ha anche un cuore spezzato e la scritta “Mia” accanto, chiaro riferimento alla gravidanza finita male e infine l’anno corrente. E la foto del pancino che spunta dal suo cellulare.