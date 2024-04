Il volto di Canale 5 è incinta per la prima volta a 40 anni. Lo straordinario annuncio è stato fatto dalla stessa donna, che tra pochi mesi diventerà mamma. Una gioia incontenibile per lei e suo marito, che stanno insieme da tantissimo tempo. E ora potranno condividere la gioia di diventare genitori. Ha mostrato la foto dell’ecografia sui social e i fan sono andati in delirio.

Quindi, con un messaggio a sorpresa il volto di Canale 5 ha confessato di essere incinta di un bebè. Ovviamente per lei, che ha 40 anni, sarà una nuova fase importantissima della sua vita. Si è fatta apprezzare in questi anni in una veste particolare a Mediaset, infatti la sua bellezza ha sempre colpito tutti e fatto restare impietriti milioni e milioni di telespettatori.

Il volto di Canale 5 incinta a 40 anni: “Ti aspettiamo”

Finalmente il volto di Canale 5 è riuscita a raggiungere questo bellissimo obiettivo di vita. Infatti, è rimasta incinta a 40 anni di suo marito, col quale è unita in matrimonio dal 2016. Le nozze erano arrivate dopo 10 anni da fidanzati. Hanno inseguito a lungo il traguardo di essere mamma e papà e stanno per farcela, infatti il countdown è ufficialmente partito.

Ad essere in dolce attesa è Claudia Ruggeri, la Miss Claudia della trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Il futuro papà è Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli. Non sappiamo ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia, quindi lo comunicheranno in seguito. La 40enne ha semplicemente scritto sui social: “Ti aspettiamo“.

Tra i primi a reagire alla notizia proprio Sonia Bruganelli, attuale opinionista dell’Isola dei Famosi: “Amore, zia ti aspetta“. Poi hanno scritto anche Paola Caruso: “Amoreeeeee” e Francesca Brambilla: “Meravigliaaa”.