Spettacolare notizia per il volto di Canale 5, che è incinta per la terza volta. Una gioia immensa per la donna, che ha pubblicato foto e video emozionanti mentre si trovava in spiaggia. Nella didascalia del filmato, caricato su Instagram, ha espresso tutta la sua felicità per questo importantissimo traguardo. Presenti con lei suo marito, le due figlie e l’adorato cagnolino. Un quadretto familiare veramente unico.

Parlando dunque di cosa ha detto il volto di Canale 5, ecco come ha annunciato di essere incinta per la terza volta: “La vita mi ha insegnato che decide lei come sorprenderti. Di nuovo? Per la terza volta? Circondata dalle mie ragazze Cristiana e Giordana sono rimasta a contemplare quel test. Tra le lacrime, le frasi che mi balenavano nella mente: ‘Sono incinta!’ ‘Non sono ancora pronta’. Ma in realtà non ti senti mai pronta davanti a qualcosa di immensamente più grande di te”.

Leggi anche: “Non è stato facile ma ce l’abbiamo fatta”. Mamma vip per la quarta volta e ancora di una bambina





Il volto di Canale 5 è incinta per la terza volta

Parliamo di un volto di Canale 5 e più nello specifico di un’ex concorrente di Amici. La quale ha scoperto di essere incinta per la terza volta e ha mostrato l’ecografia. Poi ha aggiunto nella didascalia: “E poi, quando ho sentito il suo battito, tutto, incredibilmente, mi è sembrato al posto giusto, eri un desiderio dentro la mia anima. Inaspettatamente, con un cuore pieno di gratitudine saremo felici ed emozionati di accogliere una nuova Vita nella nostra famiglia. Adesso continuo a dire a me stessa ‘Non è possibile essere una madre perfetta’”.

Ad essere in dolce attesa è Susy Fuccillo, ballerina di Amici 7. La quale ha concluso così il suo intervento social: “Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. Chiedo a Dio di essere in grado di far crescere i miei figli in Spirito e Verità con un cuore grato, pronti ad inondare questo momento di luce e amore. In questi sei meravigliosi anni la maternità mi ha cambiata, migliorata, aperto gli occhi al vero senso della vita. Un terzo figlio sarà un delirio! È vero… Ma sarà un delirio che una volta vissuto non si vuole più lasciare”.

Susy Fuccillo, classe 1989, è sposata col marito Salvatore Raciti dal 2015. Le loro due figlie Cristiana e Giordana sono venute alla luce nel 2018 e nel 2020 e ora il 2024 sarà l’anno giusto per il terzogenito o terzogenita.