Mamma per la quarta volta e di un’altra bambina. Il fiocco rosa vip, questa volta, arriva più a sorpresa che mai perché la bella attrice era riuscita a tenere segreta la gravidanza che, stando alle sue parole, non è stata per niente semplice. Forse anche per questo motivo dall’inizio alla fine lei e il marito hanno preferito mantenere la notizia lontana dal mondo del gossip, nonostante spesso si siano ritrovati vicino ai paparazzi.

E infatti nel post pubblicato su Instagram con cui ha dato il tenero annuncio ai suoi fan, ritenendosi fortunata per la gravidanza che si è conclusa in modo sereno: “Non è stata facile, ma ce l’abbiamo fatta”, ha scritto. La nuova arrivata, dopo Alma, Maya e Daniella che ora sono tutte e tre sorelle maggiori, si chiama Ori.

Leggi anche: “Matrimonio finito dopo pochi mesi”. La favola e ora già l’addio per l’attrice italiana delle fiction





Mamma per la quarta volta

Ori è la figlia che l’attrice Gal Godot, nota per i suoi ruoli in Wonder Woman e Fast & Furious, ha avuto dal marito, Yaron Versano. Ori si aggiunge alle loro tre figlie, Alma di 12 anni, Maya di 6 e Daniella di 2. Gal Gadot ha sposato l’imprenditore immobiliare, israeliano come lei, nel 2008.

Possedevano un hotel a Tel Aviv, poi venduto a Roman Abramovic, prima di fondare insieme, nel 2019, la casa di produzione cinematografica Pilot Wave. Su Instagram sono presenti numerose foto della coppia, in una pubblicata nel giorno della Festa del Papà, l’attrice ha scritto per lui: “Sono così grata di averti nella mia vita. Fortunata di avere lui come padre delle mie figlie”.

“Non potevo chiedere un modello migliore, un papà così divertente per loro. Ti amiamo, sei la nostra roccia, la nostra bussola, il nostro cuore”. Poi, le parole alla quarta figlia: “Mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza non è stata facile e ce l’abbiamo fatta. Hai portato così tanta luce nelle nostre vite, all’altezza del tuo nome Ori, che in ebraico significa “la mia luce”. I nostri cuori sono pieni di gratitudine. Benvenuta nella casa delle ragazze. Anche papà è abbastanza figo”.