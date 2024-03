Matrimonio al capolinea per la bella attrice delle fiction e non solo, questa è la voce che, in giro già da mesi, è tornata di prepotenza sulle cronache rosa. Sposati da meno di un anno, la loro storia d’amore sembra il copione del più romantico dei film, motivo per cui il rumor della rottura ha scioccato i suoi fan. Si conoscevano da 17 anni quando hanno iniziato a fare coppia: si erano incontrati quando lui era andato a studiare Medicina alla Sapienza e si erano subito innamorati l’uno dell’altra, poi però era finita.

Anni dopo, quando lei era da poco tornata single, si sono ritrovati alle nozze di amici e si sono innamorati di nuovo. “Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare’”, aveva raccontato l’attrice a Vanity Fair. Che poi se è “innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui”.

“È finita”: l’attrice lasciata a meno di un anno dal matrimonio?

L’8 luglio scorso, poi, il matrimonio ad Anacapri, uno dei loro posti del cuore: Alessandra Mastronardi ha sposato Gianpaolo Sannino con una cerimonia religiosa nella chiesa di Santa Sofia davanti a 150 invitati per poi proseguire i festeggiamenti a Villa Eva. Sui social aveva condiviso alcune foto del matrimonio e tutta la sua gioia, ma ora quegli scatti sono spariti.

Ed è proprio questo uno degli indizi della rottura. Sono solo voci per ora ma insospettire i follower di Alessandra Mastronardi non è solo il fatto che l’attrice abbia rimosso le foto pubblicate dopo le nozze: non segue più Gianpaolo Sannino sui social. Lui ha il profilo chiuso, quindi è impossibile verificare se la cosa sia reciproca.

È da dicembre in realtà che si rincorrono rumor sulla fine del matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino. L’attrice però, ospite del programma radio di Alessandro Cattelan, aveva smentito la rottura: “Il matrimonio sta andando molto bene” aveva detto, definendo la vita da sposata “bella, divertente, diversa” e raccontando il reciproco entusiasmo nel definirsi “moglie e marito”. Il “segui” su Instagram era tornato e i rumor si erano placati. Salvo poi ritornare con ancora più insistenza.