Oriana Marzoli non sta di certo con le mani in mano al GF Vip 7. Questo l’abbiamo capito sin dai primi giorni della casa in cui sembrava aver conquistato il cuore di Daniele Dal Moro. Contemporaneamente aveva fatto perdere la testa ad Antonino e con lui le cose per un po’ hanno funzionato (comprese due belle nottate sotto le coperte). E adesso che Spinalbese ha deciso di allontanarsi da lei? Oriana non si da certo per vinta e sembra aver agguantato la sua prossima “preda”. Si fa per ridere, ma in tanti stanno invece facendo ironia su questa cosa.

Ma chi è il nuovo spasimante della bella venezuelana? Parliamo di Luca Onestini. Il primo ad averci fatto caso è proprio il padrone di casa Alfonso Signorini. Il conduttore infatti, durante il daytime, ha chiamato Oriana e Luca in confessionale ed ha detto una cosa a Luca: “Finita con Antonino ho visto che hai avuto modo di fare degli apprezzamenti su Luca ho visto. Cosa hai detto? Se non te lo ricordi bene te lo dico io. Hai detto che è un gran pezzo di gnocco. mentre lui faceva la doccia tu hai fatto dei complimenti. Eh me lo sono guardato bene e ho visto. hai capito Luca?“.

Oriana Marzoli: il nuovo spasimante al GF Vip 7

A quel punto il ragazzo ha ricambiato i complimenti e ha detto: “E io ricambio assolutamente, perché anche lei è una gran pezzo di gn…“. Tra l’altro, nella stessa occasione, il padrone di casa ha anche raccontato un aneddoto su di loro: “Nikita non prevedeva questa sbandata nei confronti di Luca. Di Onestini dicono che è un calcolatore”.

ALLENAMENTO DI COPPIA PER LUCA ONESTINI E ORIANA MARZOLI

I due Vipponi si concedono una rapida sessione di allenamenti durante la preparazione del pranzo.#GFvip pic.twitter.com/48WL6HJPQg — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) November 4, 2022

E ancora: “Però nei reality italiani ha sempre dimostrato un suo standard di comportamento. Anche con Ivana non si è mai dato a smancerie e comportamenti di quel tipo. Poi non so cosa faccia nei reality in Spagna. Certamente Luca è un grande professionista dei reality. Lui conosce bene la macchina e la sa guidare. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana. Sta puntando lei”.

Oriana: Luca ha lasciato un biglietto sul letto a Nikita “buonanotte Piccola” Antonella: dici che si stanno prendendo? A meglio così! No perché lui mi sembra meno interessato! 😪 #gfivip #nikiters #LucaOnestini #iostoconnikita #fuoriantonino pic.twitter.com/5nnC4QVo7j — DeaNera 🇺🇦 Telecamere veritas! (@Loredana_Dana75) November 30, 2022

Conclude Signorini: “C’è stato un episodio molto carino. Oriana – che è una molto seduttiva – era davanti alla specchiera e guardando Luca gli ha chiesto ‘senti mi prude il didietro, mi puoi dare una grattata?’. Qui la seduzione ad armi scoperte. Allora lui cosa ha fatto? Luca ha preso una spazzola e le ha grattato il punto in questione. Lei però furbescamente gli ha detto ‘ma tu sai di chi è quella spazzola?’. La spazzola era proprio di Nikita. Questo è il massimo della sceneggiatura”.

