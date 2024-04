È finita l’esperienza di Gaia ad Amici 23. La ballerina ha salutato tutti i suoi compagni d’avventura dopo l’eliminazione durante l’ultima puntata del Serale. Aurora, la ragazza che la sostituiva a causa dell’infortunio, ha perso al ballottaggio finale contro Sarah. La balelrina ha salutato i suoi compagni, uno a uno, con grande emozione per i tanti mesi trascorsi insieme nel talent di Maria De Filippi.

“A te faccio un discorso diverso – ha esordito Gaia rivolgendosi al cantante -. Con te ho avuto la mia prima relazione. Voglio ringraziare anche te perché comunque mi hai dato delle cose a prescindere da come sia andata a finire. Ti auguro di riuscire a superare tutti gli ostacoli che ti porti dentro e spero che i tuoi sogni si avverino. Ti ringrazio”, ha detto all’ex fidanzato Mida.

Amici 23, Gaia pubblica un video poi lo cancella

La ballerina, dopo aver lasciato il talent di Maria, ha commentato sui social l’eliminazione. “Mi sono presa del perché quest’esperienza mi ha cambiato la vita, in quella casetta vivono e vivranno per sempre una marea di mie prime volte e la prima volta non si scorda mai! Che esperienza sognante indescrivibile, impossibile da realizzare…”, ha scritto.

La ballerina spiega che nel talent show si sentiva “al posto giusto, con le persone giuste, circondata da musica e danza e voglia di farmi conoscere senza paura”. “Voglio un grande bene a tutti i ragazzi e ho a cuore un qualcosa di ognuno di loro!”, ha scritto ancora l’ex alunna di Raimondo Todaro tornata a casa durante l’ultimo serale.

vi amerò per sempre ♥️ pic.twitter.com/Ma13YdJKXy — mary (@LUN4PI3N4) April 23, 2024

Ma una cosa non è sfuggita all’occhio vigile dei suoi follower. Gaia aveva condiviso anche un tenero video insieme a Mida, probabilmente risalente a quanto i due allievi di Amici 23 erano ancora una coppia, nel quale si vede il cantante darle un bacio sull’occhio. Un video di cui evidentemente si è pentita, perché poco dopo è scomparso dai social lasciando solo una foto di Mida insieme a quelle con tanti altri compagni di avventura.