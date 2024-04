Amici 23 si avvicina a piccoli passi verso la sua conclusione, infatti si è vociferato nei giorni scorsi che la finale possa andare in onda il prossimo 18 maggio. Ma ora è stata sottolineata una notizia mai accaduta prima, che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. Un vero e proprio record è stato centrato da due persone in particolare, che non possono che esserne orgogliose.

In attesa del prossimo appuntamento con Amici 23, previsto per sabato 27 aprile, la notizia mai accaduta prima ha coinvolto anche degli insegnanti. Maria De Filippi potrebbe anche puntare l’accento sulla questione, vista la straordinarietà dell’evento. Si è trattato davvero di una cosa molto importante e la loro speranza è che fino alla fine le cose vadano allo stesso modo.

Amici 23, notizia mai accaduta prima: cosa è successo durante il serale

Dunque, il pubblico di Amici 23 si era già probabilmente accorto di questa notizia, che non era mai accaduta prima, ma adesso è stata proprio rivelata pubblicamente. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei professori coinvolti, forse anche per scaramanzia, ma per loro si tratta di un avvenimento fondamentale e presumibilmente molto inaspettato.

Il record ha riguardato Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, infatti i due insegnanti non hanno perso nemmeno un allievo al serale e mai nessuno alla sesta puntata si era ritrovato con neanche un’eliminazione. Sono ancora in gioco e lottano per andare in finale Petit, Holden, Dustine e Marisol. Quindi, una grande soddisfazione per i prof, che erano partiti in svantaggio come numero di concorrenti ma alla fine si stanno rivelando i più qualitativi.

Non resta che aspettare la prossima puntata per capire cosa succederà, ma le prime indiscrezioni riportate dal sito Angolo delle Notizie ha riferito che potrebbe andarsene uno tra Mida e Sarah.