Amici 23, pomeriggio molto movimentato in casetta. Specialmente per un allievo la giornata di oggi, 23 aprile, è stata particolarmente dura. Anzi, per due: il primo è Mida, l’altra è Martina, scoppiata a piangere all’improvviso con Maria De Filippi che è intervenuta. La bella notizia ricevuta durante l’ultimo serale non basta per scacciare via i brutti pensieri. Per chi non avesse seguito, la cantante ha avuto un’offerta di lavoro da Cristiano Malgioglio.

Il cantautore, riporta Novella 2000 ha detto che: “gli piacerebbe molto scrivere una canzone per lei, come ha fatto per tante artiste importanti come Mina. La cantante si è detta lusingata, non se lo aspettava ed è rimasta davvero molto felice di questa proposta, onorata”. Tornando alla puntata di oggi, Martina ha accusato il fatto di essere rimasta l’unica della sua squadra.





Amici 23, nessuno degli allievi vuole Mida in finale

“Non ce la faccio. Se ne sono andate sia Lil Jolie che Gaia, non so più con chi sfogarmi in casetta. Sono rimasta l’unica della mia squadra. I giudizi mi stanno abbattendo sempre di più. Sembra una cosa a mio sfavore il fatto che io abbia una bella voce. Mi sembra che sto facendo dei passi indietro”, ha detto commossa l’allieva.

Tornando a Mida, è rimasto molto deluso dal risultato di un gioco proposto da Maria De Filippi. La conduttrice ha chiesto a ognuno degli otto allievi rimasti in gara con chi volesse arrivare in finale, spiegando che avrebbe potuto dire cinque nomi. Nomi tra cui non figura Mida, nessuno ha fatto infatti il nome del cantante che c’è rimasto malissimo.

Mida è stato spesso al centro delle polemiche in questi giorni. Polemiche e tensioni come dimostrano queste parole dopo l’ultimo serale. Spiegava Mida: “Quando mi sono visto al ballottaggio e ho visto che sarei potuto andare a rischio con Gaia, non volevo. Quando sono uscito alla pausa ho detto che mi sarei autoeliminato e l’ho detto anche a lei. Poi non è successo, ma la tensione era per quello”.