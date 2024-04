Uomini e Donne, Ernesto fa piangere una dama. Il cammino del cavaliere nel dating show di Canale 5 è cambiato radicalmente nelle ultime settimane. La rottura con Barbara De Santi, piena di veleni, ha spinto l’uomo a conoscere altre donne. Decisiva era stata la telefonata che la dama aveva fatto ad una sua nipote, cosa che aveva molto indispettito Ernesto. Il pubblico era parso dalla sua parte.

Durante la puntata di martedì 23 aprile, comunque, al centro studio sono andati anche altri protagonisti. Nel Trono Over, in particolare, Cristiano e Giulia si sono ritrovati e hanno fatto pace dopo alcune incomprensioni. Jasna Amodei e Aurora Tropea hanno attaccato la dama accusandola di fare tutto in modo premeditato e tirando in ballo un suo post. Giulia, però, si è difesa e ha dimostrato che le accuse sono infondate.

Ernesto e Marianna, storia di una relazione che non va

Ernesto è uscito diverse volte con Marianna. La dama ha spiegato, anche se è molto interessata al cavaliere, c’è qualcosa che non va: “Io lo trovo un po’ cambiato rispetto a… questa era la quarta uscita che abbiamo fatto, rispetto alle altre è stata una persona totalmente diversa, dal troppo, secondo me, al niente”. In sostanza Marianna si aspettava di riceve almeno qualche messaggio in più dal cavaliere che invece le ha risposto solo dopo 24 ore.

In realtà Ernesto ha avuto un importante impegno di lavoro, ma la verità è che non c’è equilibrio nella coppia. Maria De Filippi chiede a Marianna: “Lui ti piace?” e lei risponde: “Molto”. Lo stesso interesse, però, non c’è da parte del cavaliere che infatti spiega: “Io, sinceramente, in quel frangente che avevo voglia di conoscerla, ero predisposto. Però da qui a dire che mi piace tanto, sono sincero, no”.

“Mi piace fisicamente e caratterialmente ma non mi è scattato quel qualcosa in più” ha aggiunto Ernesto. E Marianna è sbottata: “Allora non ha senso andare avanti, potevi dirmelo già ieri sera perché io ho fatto anche un sacrificio lavorativo”. “Ieri avevo voglia di vederti” ha ribattuto il cavaliere. Quando poi Maria ha chiesto a Marianna se ci fosse rimasta tanto male la donna è scoppiata a piangere. Un momento molto toccante che neppure il cavaliere si aspettava e infatti ha affermato di sentirsi in colpa. E Barbara De Santi ha commentato: “Marianna, quando comincerai a guardarlo bene come ho fatto io, queste lacrime non avranno motivo di esserci”.

