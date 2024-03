“Siamo qui per te”. Uomini e Donne, Ernesto gongola: dopo aver chiuso con Barbara si apre un portone

In attesa della scelta di Brando e Ida, a Uomini e Donne arriva una novità bomba per Ernesto. Dopo aver chiuso con Barbara è tempo di guardare avanti. Una chiusura avvelenata. Dopo che Barbara era andata da Ernesto per un confronto la situazione aveva presto preso una brutta piega: lui aveva deciso di andare via lasciandola sola. sola. Ernesto aveva detto di sentirsi si braccato, violato dopo che lei aveva contattato sua nipote al telefono. Barbara aveva raccontato la sua versione dei fatti.

Sarebbe stata la nipote del cavaliere a darle il suo numero di telefono, quindi lei ha intuito che volesse sentirla. Ernesto, però, aveva replicato dicendo che non dovrebbe interessarle la vita delle persone che fanno parte della sua famiglia. Il pubblico in studio ma anche quello social era sembrato dalla parte di Ernesto.





Uomini e Donne, Ernesto conosce due nuove dame

E anche Gianni Sperti, che aveva duramente condannato il comportamento della dama, reputandolo una violazione e totalmente fuori luogo. Era palese infatti che il suo intento fosse quello di prendere informazioni sul cavaliere. Eppure non tutti la pensano così. I commenti contro Ernesto non mancano: “Ma ci sono rimasta solo io a vedere in modo lucido Ernesto er Monnezza?”.

“Lui fa parlare in video chiamata sua figlia con Barbara, lui le presenta sua nipote e “consiglia loro di seguirsi su instagram e seguirsi a vicenda”, la nipote si spingeva oltre e dà a Barbara il suo numero di telefono. E poi, quando Barbara la chiama lui coglie l’occasione per avere in mano qualcosa per cui addossarle delle colpe accusandola di invadenza quando è stato lui il responsabile”.

“Lui non porta rancore” però ne ha portato a suo fratello fino a negargli un dialogo il giorno prima della morte. Sinceramente a me quest’uomo fa venire i brividi e penso che Barbara abbia scansato un fosso. Il tempo dirà la verità lui è scaltro ma commetterà l’errore a lui fatale”. Intanto arriva una grossa novità. Dopo essersi ritrovato single in seguito alla fine della sua frequentazione con la dama Barbara De Santi, avrà la possibilità di conoscere due nuove dame. Una conoscenza in parte fortunata, dato che il cavaliere ammetterà di essere interessato e attirato soltanto da una delle due signore venute in studio per lui.