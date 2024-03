Splendida notizia per i telespettatori di Uomini e Donne. Una coppia nata grazie al programma si unirà in matrimonio e Maria De Filippi potrebbe essere la testimone del lieto evento. A confermare tutto è stata l’ex protagonista del dating show di Canale 5, che ha rilasciato un’interessantissima intervista al settimanale DiPiù, ricondivisa da lei stessa sul social network Instagram.

Dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme, questa coppia si è unita sempre di più e ora è arrivata a pensare al matrimonio. Maria De Filippi è stata fondamentale per la loro conoscenza e quindi i due piccioncini sperano che sarà proprio lei ad accettare la proposta di essere la testimone di nozze. Andiamo a vedere insieme cosa è stato detto e di chi stiamo parlando.

Leggi anche: “Ma è troppo bello”. Uomini e Donne, Maria De Filippi presenta il nuovo tronista: si chiama Daniele





Uomini e Donne, coppia pronta per il matrimonio: “Maria De Filippi testimone”

Praticamente dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, questa coppia ha pensato di fare le cose in grande e di pensare al matrimonio. L’ex dama ha scritto una lettera a DiPiù e si è soffermata su Maria De Filippi: “Voglio lei come testimone di nozze“. Poi ha fatto anche un annuncio su come saranno i fiori d’arancio: “Voglio sposarti e voglio che accada in spiaggia“, riferendosi al suo partner.

Parliamo di Desdemona Balzano, che vuole dire sì per tutta la vita alla sua dolce metà Giuseppe, conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Il sito Lanostratv ha subito precisato che la richiesta della donna non dovrebbe essere accolta da Maria De Filippi, che non può certamente accettare ogni desiderio proveniente da coloro che hanno partecipato alla sua trasmissione.

Desdemona ha concluso, dicendo che le piace ogni aspetto di Giuseppe e quindi ha capito che lui potrà diventare suo marito. Non resta che attendere altre notizie relative alla data del matrimonio.