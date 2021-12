Impossibile dimenticare la sua forte risata contagiosa. Stiamo parlando di Olimpia Madonia, grande protagonista anni fa nella trasmissione ‘Avanti un altro’ di Paolo Bonolis. Le sue risate ovviamente avevano colpito immediatamente il conduttore, che ci aveva scherzato su non poco. Una concorrente davvero indimenticabile, apprezzata anche e soprattutto dal pubblico da casa. In tanti si sono però chiesti cosa faccia oggi e come sia diventata. E lo abbiamo scoperto grazie ai social network.

Qualche mese fa Olimpia Madonia aveva fatto ritorno proprio nel programma di Canale 5 e aveva detto: “Mi sono fatta le treccine. Bello rivedervi tutti, sono molto contenta, sono passati sei anni, sei lunghissimi anni. La gente mi continuava a chiedere come mai non tornavo. Perché non mi volevi tu Paolo. Con la famiglia va tutto bene, ho sempre il solito marito, Damiano, è coraggioso, perché è rimasto. I due figli sono cresciuti, Giuseppe ha 240 mesi, sono 20 anni e poi Nicola che ne ha 216”.

Olimpia Madonia era una perfetta sconosciuta fino al giorno in cui ha partecipato ad ‘Avanti un altro’ il 28 settembre 2015. La sua risata è ha divertito i tantissimi telespettatori dello show a quiz condotto da Bonolis e la sua storica spalla Luca Laurenti. Dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5 la concorrente è diventata famosa proprio grazie allo storico siparietto comico. L’allora 39enne di Asti non appena arrivata alla postazione di gioco, aveva faticato a parlare perché non riusciva a trattenere le risate.





Dopo aver preso parte ad un film cinematografico, si pensava che Olimpia Madonia potesse prendere una strada nel mondo dei famosi. Invece, secondo quanto è dato sapere, la donna ha preferito mettersi alle spalle lo spettacolo e la televisione e continua ad essere una operatrice di un call center. E osservando con attenzione le sue immagini sul profilo Instagram, vediamo che ha lo stesso marito, dal quale non si è mai separata un attimo. Una vita come tante altre, ma con un passato di gloria nel piccolo schermo.

Olimpia Madonia sta insieme a suo marito Damiano da ben 26 anni. Non si è dunque montata la testa, come si dice in queste occasioni, ed è una persona comune. Anche se ovviamente i suoi fan continuano ad esserci. Sotto ogni foto che posta sul suo profilo ufficiale Instagram, sono centinaia i messaggi di follower che la riempiono continuamente di complimenti.