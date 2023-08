Sempre attenta ad usare le parole giuste, stavolta Mara Venier ha perso la pazienza. In questo periodo sta passando alcuni giorni di relax al mare in compagnia del marito Nicola Carraro, con il quale è sposata dal 2006. Come al solito Mara tiene informati i fan ed i messaggi dolcissimi dei suoi fan non mancano: “Dolcissima signora Mara la seguo da sempre. È l’unica che riesce a farmi ridere con le lacrime e a commuovermi. Sono felice che farà domenica in perché la domenica è una giornata difficile”.

“Ma e dico ma …se lei vuole restare in quel posto stupendo e essere libera e spensierata non la biasimarei. Anzi sarei felice per lei pur sentendo la sua mancanza. Lei è tra quelle pochissime persone a cui si vuole bene anche se non le si conosce personalmente. Un caro saluto”, scrive un’utente. Ma c’è anche chi non è così carino.





Mara Venier, lite social: risponde a tono agli insulti di un hater

Nel suo ultimo post Mara ha scritto: “Noi”, con un cuore, a corredo di una post con il marito Nicole. Scrive un hater: “Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri”. Un commento che non è passato inosservato alla zia Mara che ha sparato a zero: “Senti Fatina cara… Perché non ti fai i cai tuoi… Fata turchina de sto cao!”

Non poteva essere più chiara. La nuova stagione di “Domenica In” ripartirà come sempre a settembre, precisamente domenica 17 ovviamente sulla prima rete della Rai. Orario confermato come in passato dalle 14:00 alle 17:00 circa. Seguirà l’edizione flash del TG1 e quindi Francesca Fialdini ritroverà il suo pubblico con la nuova edizione 2023/2024 di “Da noi a ruota libera“.

Altre novità nella programmazione estiva di mamma Rai sono lo stop alla soap opera spagnola “Sei sorelle” e la chiusura anticipata della fiction “Hotel Portofino“. Dall’11 settembre, inoltre, torna “Il Paradiso delle signore 8″, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Come riporta Blasting News: “Al momento non si conosce ancora il destino di Sei sorelle: la soap potrebbe essere sospesa fino alla prossima estate, proprio come è già successo lo scorso anno”.