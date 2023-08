Maria De Filippi ferma la registrazione di Uomini e Donne. Come sappiamo, U&D è in dirittura d’arrivo: farà la sua ricomparsa sul palinsesto Mediaset lunedì 11 settembre. Ma c’è qualcosa che non va, qualcosa che non torna. Una serie di problematiche che, raccontano gli esperti, sta mettendo a rischio l’uscita del programma. Sembra infatti che Maria abbia avuto degli importanti problemi personali e che la puntata numero 2, sia saltata.

Ma andiamo con ordine. In questo episodio del dating show, il primo, quello registrato giovedì 24 agosto, sono stati presentati tre nuovi tronisti, in studio anche alcuni protagonisti di Temptation Island. Non solo, si è dato ampio spazio al Trono Classico e ad alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Tanto per cominciare, nonostante conferme e rumors, gli opinionisti anche di quest’anno sono sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari.





Niente da fare quindi per le richieste arrivate (sembra, ndr) proprio da Pier Silvio Berlusconi. I due funzionano e stanno lì. Grande assente per ora Ida Platano, l’ex tronista-corteggiatrice, che doveva iniziare come opinionista. Ma andiamo a vedere chi saranno i nuovo tronisti: Cristian, Brando e Manuela Carriero (ex Temptation Island).

In studio presente anche Filippo Bisciglia. E con lui i suoi ragazzi di Temptation Island. Grandi applausi per lui che si è preso una serie di applausi, anche quest’anno. Con il conduttore tv c’erano: Perla Vatiero, Igor Zeetti, Mirko Brunetti,Greta Rossetti, Manuel Maura e Francesca Sorrentino. E proprio a proposito di Francesca, la De Filippi ha voluto darle un consiglio.

Registrazione di #uominedonne di domani ANNULLATA per motivi personali legati a Maria. — AMICI NEWS (@amicii_news) August 24, 2023

Tutto ok quindi per la prima puntata, il problema c’è infatti sto nella seconda. A farlo sapere è l’account twitter di AmiciNews ha annunciato che la seconda registrazione, quella del 25 agosto, è stata annullata per “motivi personali legati a Maria De Filippi”. La stessa, fanno sapere verrà recuperata la prossima settimana. Ma cosa è successo a Maria? C’è da preoccuparsi?

