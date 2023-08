Bomba di fine agosto su Ilary Blasi, che potrebbe essere protagonista in una grande trasmissione tra non molto. Nessuno ci aveva creduto fino a poco tempo fa, forse nemmeno lei ci stava pensando così tanto, ma alla fine sarebbe stata contattata e immaginare che possa rifiutare appare una probabilità remota. Per lei si tratterebbe di un ritorno pazzesco, a distanza di quasi 20 anni dall’ultima volta. E ora si resta in attesa di conferme.

Prima di dirvi cosa farà Ilary Blasi in futuro, con questa trasmissione che potrebbe garantirle una visibilità clamorosa, secondo il settimanale Oggi potrebbe non essere riconfermata all’Isola dei Famosi, infatti si è parlato di lei come ‘prima vittima sacrificale’: “Pier Silvio vuole fare informazione popolare di alta qualità e bandire le derive trash da tutti i format. La sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto perché l’ultima edizione non è piaciuta ai vertici del Biscione”.

Ilary Blasi verso una trasmissione pazzesca: quale

A riferire tutto è stata la pagina X, ex Twitter, La Tv. Ilary Blasi sarebbe stata chiamata per prendere parte alla trasmissione più amata dagli italiani. Inoltre, sempre secondo altri rumor, potrebbe essere la conduttrice di Temptation Island Winter, ovvero la versione invernale del programma che in estate è stato presentato da Filippo Bisciglia. Ma andiamo a vedere insieme cosa succederà nel 2024 alla fidanzata di Bastian Muller.

La Tv ha scritto sul social di Elon Musk: “Anteprima – Amadeus potrebbe essere affiancato alla conduzione del settantaquattresimo Festival di Sanremo da Gigi D’Alessio e da…Ilary Blasi!”. Quindi, potremmo vedere l’ex moglie di Totti sul palco dell’Ariston nel febbraio dell’anno prossimo. Non ci sono ulteriori indicazioni in tal senso, ma intanto il sito Novella 2000 ha fatto un viaggio nel passato e ha ricordato la precedente esperienza di Ilary a Sanremo.

#Sanremo2024

ANTEPRIMA – Amadeus potrebbe essere affiancato alla conduzione del settantaquattresimo Festival di Sanremo da Gigi D'Alessio e da… Ilary Blasi! pic.twitter.com/GV2B5T9jJk — La TV (@ilSanremo2023) August 24, 2023

Ilary Blasi ha partecipato al Festival di Sanremo 17 anni fa, era il 2006, quando fu colei che supportò Giorgio Panariello e Victoria Cabello. E ora sarebbe pronta a ripetersi, su decisione dell’attuale direttore artistico Amadeus.