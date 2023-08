Brutte notizie per Ilary Blasi, il cui lavoro a Mediaset rischia di complicarsi terribilmente. A c’entrare è l’amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, sempre più determinato a prendere con forza le redini dell’emittente per evitare momenti spiacevoli. E i telespettatori stanno aspettando con trepidazione l’eventuale conferma ufficiale, che sarebbe a dir poco clamorosa. Tutto infatti potrebbe cambiare di botto.

La fonte di questa notizia su Ilary Blasi e il suo futuro a Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi tirato nella mischia, è molto affidabile. Parliamo infatti del settimanale Oggi, che ha pubblicato un articolo molto chiarificatore su ciò che starebbe accadendo in seno al Biscione. Sappiamo già delle decisioni sul GF Vip, che non avrà la presenza del trash e prevedrà concorrenti tutti di buona presenza. Ma ora c’è dell’altro che riguarda l’ex moglie di Francesco Totti.

Ilary Blasi e Mediaset, cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi

Anche Ilary Blasi è coinvolta nei nomi di coloro che a Mediaset non dormirebbero proprio sonni tranquilli. Pier Silvio Berlusconi, nonostante le critiche espresse nei confronti del GF Vip 7, ha voluto dare fiducia ad Alfonso Signorini per questo reality, infatti sarà anche affiancato da una persona molto seria che farà da opinionista, ovvero la giornalista Cesara Buonamici. Mentre la conduttrice non sarebbe affatto serena del suo posto.

Secondo Oggi, Ilary potrebbe non essere riconfermata all’Isola dei Famosi, infatti si è parlato di lei come ‘prima vittima sacrificale’: “Pier Silvio vuole fare informazione popolare di alta qualità e bandire le derive trash da tutti i format. La sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto perché l’ultima edizione non è piaciuta ai vertici del Biscione e per questo motivo hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione sul futuro del programma”. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

Ma non è da escludere che la presentatrice sia spostata altrove, infatti potrebbe essere al timone del programma Temptation Island Winter. Ma dovrà superare la concorrenza delle colleghe Toffanin e Cuccarini e di Raffaella Mennoia.