“Ora sappiamo la verità…”. Nicole e Andrea, fuori dal GF Vip saltano fuori i fatti bomba

Nicole Murgia è una delle nuove concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia ha incontrato il suo ex fidanzato, il calciatore Andrea Maestrelli, il quale in questi giorni ha fatto delle rivelazioni choc sui motivi che hanno portato i due alla rottura.

“Dai vogliamo dirlo? Dillo pure, che ci siamo lasciati perché ti ho lanciato un piatto e ti sei tagliato e perché ho mandato un messaggio ad un altro ragazzo di cui poi mi sono innamorata”, aveva detto Nicole Murgia commentando le parole dell’ex fidanzato. Parlando con Edoardo Tavassi, Andrea ha confessato che la sua ex fidanzata lo avrebbe mandato un paio di volte in ospedale dopo avergli tirato dei piatti.

Nicole Murgia, l’amica parla del rapporto con Andrea Maestrelli

Dopo le parole di Andrea Maestrelli, Nicole Murgia è finita nella bufera e ora è l’amica della vippona a parlare a rivelare alcuni dettagli: “Nicole è molto solare e la prima settimana è andata bene. Poi sono uscite le dinamiche. Lei è stata presa di mira all’improvviso. Lei non è violenta e nemmeno falsa. Ho letto le peggiori cattiverie ed io mi dissocio da tutto”.

“Perché non vi chiedere il perché andando un po’ oltre? Lanciar scoop tanto per… lei ha due bambini. Secondo me ci vuole più rispetto per delle persone che hanno quel vissuto ed una famiglia. Le cose brutte escono quando Andrea lancia una bomba inaspettata di un episodio che bisogna vedere se è successo e come è successo. Io so tutto di lei ma questa storia non la sapevo”, ha rivelato l’amica di Nicole Murgia.

La Murgia: “Gli ho tirato solo un piatto, gli ho dato dei spintoni e qualche schiaffo”



L’amica di Nicole Murgia è tornata a parlare della famosa aggressione ad Andrea: “Durante un momento brutto ha spaccato il piatto e andando addosso alla mano di Andy lo ha tagliato. Non voglio giustificare la violenza ma Andrea sta benissimo e non mi sembra provato da questa storia. Non lo so se si rende conto dell’esterno. Lei non voleva fare il GF Vip a tutti i costi, uscita da qua ha una sua vita”. Poi ha lanciato una frecciatina a chi sui social parla di gossip: “Ci vorrebbe più tatto, specie per chi fa questo lavoro come Amedeo Venza o Deianira Marzano, a lei piace ricamare su Nicole… ma deve stare attenta alle cose che dice se non le sa fino in fondo. Dicono notizie non vere”.