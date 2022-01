“Ci stiamo frequentando…”. Nicola Vivarelli, nuovo amore per l’ex corteggiatore di Gemma: l’ha pescata a UeD

Nicola Vivarelli è tornato a far parlare di sé. L’ex Sirus e corteggiatore di Uomini e Donne si è confidato a RTL 102.5 News. Ha parlato del suo rapporto con Gemma e della sua nuova fidanzata già ospite a Uomini e Donne. “Mi sto frequentando con una persona che è stata ospite da voi, ci stiamo sentendo, sono ancora single e la cosa è in fase di costruzione. È bionda”, ha rivelato. Sui di lui erano piovute pesanti critiche dopo l’approdo in studio a corteggiare Gemma Galgani.



“Se sono andato a corteggiarla è perché a me piaceva dal punto di vista intellettuale. Per le festività ci siamo sentiti […] La mamma c’è l’ho, era un’attrazione diversa quella per Gemma. Spesso l’amore platonico viene definito privo di passione”, ha raccontato Nicola Vivarelli. Nicola che solo poche settimane fa aveva raccontato le difficoltà di questo periodo.



“È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”. Quindi ea passato a raccontare alcuni dei suoi prossimi progetti. “Sicuramente andare a Napoli per finire i miei corsi di aggiornamento e imbarcarmi – ha detto Nicola Vivarelli – .Probabilmente andrò ai Caraibi e continuerò così la mia carriera nella Marina mercantile”.





“Ma non nego che mi piaccia molto il mondo dello spettacolo, della tv, della moda”. Insomma, il mondo della televisione continua ad esercitare un grandissimo fascino su di lui che vorrebbe tornare in video. Nicola Vivarelli avefva fatto sapere di voler prendere parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che sarebbe per lui un’esperienza unica e una bella prova di coraggio.

lary Blasi potrebbe valutare la candidatura di Vivarelli, dato che l’ex cavaliere vanta un seguito folto di fan nonostante sia lontano dallo studio di Maria De Filippi ormai da anni. “Sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene”.