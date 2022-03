Lo avevamo conosciuto a Uomini e Donne come corteggiatore di Nilufar Addati. Niccolò Ferrari era arrivato fino alla fine, ma poi la tronista gli aveva preferito Giordano Mazzocchi. “Il nostro percorso è stato quello che mi ha toccata forse di più, perché grazie a te e quello che sei e che siamo stati insieme, io con te ho vissuto le mie prime volte qui dentro2, aveva detto Nilufar al corteggiatore.

“Succede che il primo bacio l’ho dato a te e molte prime cose l’ho fatte con te. […]Però a 20 anni io non me la sento di seguire la razionalità, perché devo andare dove il mio cuore e le mie mani mi tirano, verso quella cosa che non mi fa dormire la notte. Per questo non puoi essere tu la mia scelta”, aveva concluso Nilufar.

Dopo il discorso della tronista, Niccolò Ferrari era scoppiato in lacrime ed era stato consolato da Maria De Filippi. Dopo la parentesi a Uomini e Donne Niccolò Ferrari era sbarcato a Temptation Island come tentatore, poi era volato negli Stati Uniti d’America per partecipare a un reality show, poi un altro in Francia, dove oggi è molto popolare.





L’ex corteggiatore è stato intervistato da Today e ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Francia, dove oggi lavora e ha trovato l’amore con una influencer italo-francese: Virginie Conte, nota in Francia per aver partecipato al programma ”La Villa”.

“Mi sono focalizzato sulla Francia perché sto lavorando bene là – ha racconta oggi l’ex corteggiatore a Today – qua in Italia sono uno tra i tanti, là funziona molto che io sia italiano. Il tempo mi ha aiutato, sono cresciuto molto sui social e questo mi ha permesso di vivere delle esperienze con collaborazioni importanti”.