Povera Myrta Merlino, costretta a lavorare ma con un piede fasciato. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice de L’aria che tira, che ha spiegato sui social di avere avuto un “weekend turbolento” ed è andata in onda con il piede fasciato. Un infortunio arrivato proprio all’inizio della stagione autunnale del programma di attualità di La 7. In effetti, ai telespettatori non era sfuggita l’insolita postura in studio, così poco dopo ha chiarito tutto in tv e sui social.

Myrta Merlino così ha scritto: “Dopo un weekend a dir poco turbolento eccomi di nuovo in diretta!! Il primo giorno di scuola, il green pass e la situazione attuale delle vaccinazioni e dei contagi. Un lunedì pieno di spunti! PS: vi risparmio la parte sotto della foto con il mio piede infortunato. Niente tacchi per qualche settimana, ma nulla di preoccupante. Grazie per i tanti messaggi di affetto, come sempre!”. In studio invece, Myrta Merlino aveva detto: “Ho avuto un piccolo incidente sono seduta, ma va tutto benissimo. Resistiamo”.

In tanti si sono fatti delle domande riguardo il suo weekend ‘turbolento’ ma nessuno sa con precisione cosa sia successo. In effetti Myrta Merlino non ha chiarito la dinamica dell’incidente di cui è stata vittima, ma ha poi pubblicato la foto nelle stories di Instagram.





L’infortunio, seppur non grave, costringerà dunque la conduttrice a guidare da seduta l’appuntamento quotidiano con L’aria che tira per le prossime settimane. La giornalista di La7 non è nuova a condurre il suo programma dolorante. Nella passata stagione della sua trasmisisone aveva rischiato addirittura lo svenimento in diretta a causa di dolori alla schiena causati da un’ernia cervicale.

Un problema serio che aveva scatenato il panico nello studio televisivo e che l’aveva costretta a dare forfait alla conduzione per circa un mese, lasciando il timone della trasmissione al collega Francesco Magnani. Insomma, si sa, Myrta Merlino è una stacanovista, ma soprattutto ama il suo lavoro e il suo pubblico. Ed era mancata per già troppo tempo. Bentornata, allora!