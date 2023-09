È iniziata una nuova settimana e Myrta Merlino è tornata in onda con il suo Pomeriggio 5. Lunedì, come sempre con diversi ospiti in studio e in collegamento, si è ampiamente parlato del caso di Alessia Pifferi, ma anche delle vicende giudiziarie legate all’eredità di Gina Lollobrigida e proprio a partire da questa settimana il pubblico di Canale 5 ha visto una variazione nella programmazione del primo pomeriggio della rete. L’appuntamento con il daytime del GF ha infatti passato il testimone a quello di Amici di Maria De Filippi, mentre La Promessa ha vista una drastica riduzione della puntata.

Dal 25 settembre, infatti, la durata della soap opera spagnola che in questi mesi ha conquistato il gradimento del pubblico, raggiungendo anche picchi superiori ai 2 milioni di spettatori con oltre il 25% di share, va ora in onda dalle 16,40 alle 17 circa per lasciare poi spazio, appunto, a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Che ha voluto iniziare la settimana lavorativa con un saluto social al suo pubblico. Peccato che non sia stato gradito da tutti.

Myrta Merlino, critiche per la nuova foto social

“Come cominciare una settimana luminosa. Buon lunedì a tutti. Foto carina incredibilmente scattata da Tardelli”, la didascalia lasciata da Myrta Merlino sotto al post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma è stat la foto, realizzata dal compagno cui nei giorni scorsi la conduttrice ha fatto dei teneri auguri di compleanno sempre via social, a scatenare gli hater.

Nello scatto indossa un look casual nei toni pastello, jeans chiari, polo lilla, un maglione sulle spalle rosa abbinato alle sneakers, occhiali da sole scuri e borsa celeste. Ha l’aria felice e spensierata, Myrta Merlino. Ma forse non immaginava che in quella foto il dettaglio subito saltato agli occhi di molti fosse la bottiglia di champagne che tiene in mano.

Numerosissime sono state le critiche degli hater a corredo del post pubblicato dalla conduttrice. “Finta come non mai, una qualunque che va in giro con una bottiglia di champagne sotto braccio”, “La bottiglia di champagne il lunedì mattina se la poteva anche risparmiare, ma tant’è”, si legge sotto. E anche: “Il programma non lo vedo più. Lei è troppo artefatta, per nulla naturale e spontanea. Quando parla ci vuole il traduttore per capire”.