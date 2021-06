Televisione in lutto, addio all’attore delle serie tv. L’annuncio della figlia: “Non ce l’ha fatta”

Lutto nel mondo della televisione. L’attore si è spento a 79 anni dopo una lunga battaglia contro la demenza senile e l’annuncio è stato dato dalla famiglia, che lo ha ricordato come un amorevole marito e padre.

La figlia Desiree ha lasciato un ricordo del padre sul suo profilo Facebook: “Sono profondamente rattristato nel farvi sapere che il nostro amato padre è scomparso oggi .. Lui amava i suoi fan e ancora oggi c’erano delle persone che lo contattavano per avere un suo autografo.” Desiree ha anche ringraziato tutti i fan di suo padre per il loro costante supporto. L’attore è morto all’età di 79 anni a causa di complicazioni legate alla demenza da corpi di Lewy, diagnosticata all’attore circa tre anni fa.

La demenza a corpi di Lewy (o DLB) è una malattia neurodegenerativa, una forma di demenza simile alla malattia di Alzheimer, ma ad esordio più precoce, e correlata spesso a quella di Parkinson e a sindromi parkinsoniane, anche se a volte la demenza parkinsoniana pura, che insorge in alcuni malati, può essere distinta (tuttavia lo stretto legame ha cominciato ad emergere solo negli ultimi anni).





Frank Bonner era noto soprattutto per il suo ruolo di direttore delle vendite della stazione radio Herb Tarlek nella commedia di successo WKRP a Cincinnati, nonché per il suo lavoro in Saved By The Bell. Ha recitato in altre serie tv di successo come Dieci sono pochi e e Love Boat. Frank Bonner era sposato con Gayle Hardage, la sua fidanzata del liceo, ma prima di convolare a nozze con lei è stato sposato ben quattro volte. Ha sposato la sua prima moglie Sharon Gray nel 1966, ma ha divorziato nel 1971. Ha poi sposato l’attrice Mary A Rings nel 1972, nota soprattutto per il suo lavoro in Airwolf, Chicago Hope e Strong Medicine ma tre anni dopo hanno divorziato.

Poi il matrimonio con la drammaturga e regista Lillian Garrett-Groag, poi Catherine M Sherwood nel 1981 e infine, nel 2006, con Gayle Hardage. Frank Bonner lascia quattro figli: Desiree Boers-Kort e la figliastra DeAndra, oltre ai figli Justin e Matthew.