“Se ne va”. Terremoto a Ballando con le stelle: Morgan pronto a lasciare

È pronta a scoppiare la bomba su Ballando con le stelle. A lanciarla è Novella 2000. Il settimanale di Roberto Alessi ha lanciato infatti la spifferata clamorosa su Morgan. La sua presenza aveva fatto discutere dal primo momento. E lui, da parte sua, non ha tradito le attese mettendosi subito in mostra. Morgan, prima dell’esibizione all’esordio, aveva parlato a tutto tondo.



Della sua storia con Bugo a Sanremo e della non è mancata una battutaccia nei confronti dell’ex fidanzata Jessica Mazzoli. “Spero di uscire da qui senza mettere incinta nessuno”, ha affermato ridendo. Un chiaro riferimento alla storia con la collega più giovane, sua ex allieva a X Factor. Parole che avevano sollevato un polverone in rete prima che la gara entrasse nel vivo. Sulla pista di Ballando con le stelle Morgan aveva mostrato qualità e voglia di esibirsi conquistando alla fine il secondo gradino del podio dietro ad Arisa e Vito Coppola e davanti a Mietta e Maykel Fonts.



“Hai tutte le doti per essere una delle più brave ballerine qui dentro, ma devi andare avanti così”, ha detto la presidente della giuria Carolyn Smith ad Arisa. Ma forse quel momento è già finito. Sembra che il cantante sia a un passo dall’addio, con grande preoccupazione di Milly Carlucci, che ha fatto di tutto per avere il musicista nel cast di quest’anno.







“Pare che Morgan si sia già rotto”, ha fatto sapere il giornalista di cronaca rosa e spettacolo. “All’inizio gli piaceva, ma ora pare che il giocattolino l’abbia annoiato. Vero? Falso? Milly Carlucci tocca ferro: lui in tv funziona”, ha aggiunto Roberto Alessi. Verità o meno non è dato sapere, per avere un conferma o una smentita bisognerà aspettare le prossime settimane.



Intanto Morgan continua ad allenarsi nella scuola di Ballando. Ma qualcosa sembra esserci. Nel corso della quarta puntata di Ballando con le Stelle più di qualcuno ha però notato una certa stanchezza da parte di Morgan. I giurati, Carolyn Smith in primis, hanno fatto notare all’artista che non sta facendo molti progressi nonostante il buon potenziale.